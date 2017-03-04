Боец Джонсон заявил, что был готов выйти на бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе должен был пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но был отменен из-за проблем со здоровьем россиянина. Джонсон уже дрался с Фергюсоном в мае 2012 года и победил единогласным решением судей, а в своем последнем бою в ноябре 2016-го он проиграл Нурмагомедову, пропустив болевой прием.

«Готов дать Тони Фергюсону возможность взять реванш завтра. Я уже в городе», — написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

«Я был готов и хотел провести этот титульный бой в последнюю минуту. К сожалению, Тони Фергюсон отклонил мое предложение. Я тебя поймаю в другой раз», — написал Джонсон в Twitter спустя несколько часов.

Сам Фергюсон написал, что готов драться с Джонсоном, но при других обстоятельствах.

«Я уважаю тебя за твое желание выйти на бой, но в UFC мне сказали, что он не будет титульным, а я получу меньший гонорар. Хочу драться с тобой за реальную цену», — написал Фергюсон в ответ.