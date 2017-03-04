Боец Джонсон заявил, что был готов выйти на бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Американский боец смешанных единоборств Майкл Джонсон заявил, что был готов заменить россиянина Хабиба Магомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном, но тот ответил отказом на предложение.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе должен был пройти в ночь на воскресенье в
«Готов дать Тони Фергюсону возможность взять реванш завтра. Я уже в городе», — написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.
«Я был готов и хотел провести этот титульный бой в последнюю минуту. К сожалению, Тони Фергюсон отклонил мое предложение. Я тебя поймаю в другой раз», — написал Джонсон в Twitter спустя несколько часов.
Сам Фергюсон написал, что готов драться с Джонсоном, но при других обстоятельствах.
«Я уважаю тебя за твое желание выйти на бой, но в UFC мне сказали, что он не будет титульным, а я получу меньший гонорар. Хочу драться с тобой за реальную цену», — написал Фергюсон в ответ.
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