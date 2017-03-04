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4 марта 2017, 1:12 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Шлеменко победил американца Брэдли в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли в поединке в рамках организации «М-1».

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Бой, проходивший в московском спорткомплексе «Олимпийский», завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда.

Это был уже третий бой Шлеменко в «М-1», во всех он одержал победы.

Всего в активе 32-летнего россиянина теперь 55 побед и девять поражений в ММА. На счету Брэдли 23 победы и восемь поражений.
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