Российский боец Шлеменко победил американца Брэдли в Москве
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли в поединке в рамках организации «М-1».
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Бой, проходивший в московском спорткомплексе «Олимпийский», завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда.
Это был уже третий бой Шлеменко в «М-1», во всех он одержал победы.
Всего в активе 32-летнего россиянина теперь 55 побед и девять поражений в ММА. На счету Брэдли 23 победы и восемь поражений.
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