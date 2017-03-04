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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28967056/
4 марта 2017, 1:02 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Майкл Джонсон рассчитывает заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Американский боец смешанных единоборств Майкл Джонсон намерен заменить Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. У российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, и врачи не разрешили ему драться 4 марта.

«Майкл Джонсон подтвердил своё намерение биться с Тони Фергюсоном. Он написал мне, что ждёт ответа. UFC и NSAC сейчас пытаются выработать возможные варианты, и Фергюсону нужно будет согласиться с одним из них. Что касается веса Джонсона, то Майкл говорит следующее: “У меня он достаточно близок для того, чтобы бой состоялся”», — сообщил журналист и обозреватель ESPN Бретт Окамото в «Твиттере».

В ноябре 2016 года Джонсон проиграл Нурмагомедову в зрелищном бою.
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Менеджер Нурмагомедова извинился перед Фергюсоном за отмену боя

Менеджер Нурмагомедова извинился перед Фергюсоном за отмену боя

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз принес извинения американцу Тони Фергюсону и его команде за отмену боя за звание «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Его слова приводит Мmafighting.com.
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