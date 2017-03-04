Майкл Джонсон рассчитывает заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

«Майкл Джонсон подтвердил своё намерение биться с Тони Фергюсоном. Он написал мне, что ждёт ответа. UFC и NSAC сейчас пытаются выработать возможные варианты, и Фергюсону нужно будет согласиться с одним из них. Что касается веса Джонсона, то Майкл говорит следующее: “У меня он достаточно близок для того, чтобы бой состоялся”», — сообщил журналист и обозреватель ESPN Бретт Окамото в «Твиттере».



В ноябре 2016 года Джонсон проиграл Нурмагомедову в зрелищном бою.