Менеджер Нурмагомедова извинился перед Фергюсоном за отмену боя

Бой между спортсменами должен был состояться в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, но был отменен в пятницу. Это связано с тем, что Нурмагомедов был доставлен в больницу в четверг вечером (по американскому времени) из-за проблем со сгонкой веса. Сейчас он выписан из медицинского учреждения.

«Мне очень жаль Тони и его команду, — сказал менеджер россиянина. — Самое главное сейчас это здоровье Хабиба, в настоящее время он отдыхает в своем номере. Мы не думаем о том, что будет дальше. Я хочу искренне извиниться перед Тони, его командой, UFC и болельщиками, мы все с нетерпением очень долго ждали этого боя».

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.