Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был отменен из-за проблем со здоровьем у российского бойца. Как сообщал ранее ТАСС, Нурмагомедову стало плохо в сауне во время сгонки веса, после чего он был доставлен в больницу.

«Хабиб был готов выходить и драться, несмотря на произошедшее, но врачи запретили ему. Сейчас он чувствует себя нормально», — сказал Идрисов.