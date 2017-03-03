Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов был готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на рекомендации врачей не выходить на поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был отменен
«Хабиб был готов выходить и драться, несмотря на произошедшее, но врачи запретили ему. Сейчас он чувствует себя нормально», — сказал Идрисов.
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