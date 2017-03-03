Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28966611/
3 марта 2017, 23:19 | Летние: Единоборства | ТАСС

Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов был готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на рекомендации врачей не выходить на поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был отменен из-за проблем со здоровьем у российского бойца. Как сообщал ранее ТАСС, Нурмагомедову стало плохо в сауне во время сгонки веса, после чего он был доставлен в больницу.

«Хабиб был готов выходить и драться, несмотря на произошедшее, но врачи запретили ему. Сейчас он чувствует себя нормально», — сказал Идрисов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Тренер: Нурмагомедов попал в больницу из-за усиленной сгонки веса

Тренер: Нурмагомедов попал в больницу из-за усиленной сгонки веса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в больницу перед боем с американцем Тони Фергюсоном из-за усиленной сгонки веса. Об этом ТАСС сообщил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

Источник: вероятность ухода тренеров из ХК "Сочи" высока

Лыжник Петухов может подать в суд на ШВСМ Мордовии за несоблюдение контракта