Тренер: Нурмагомедов попал в больницу из-за усиленной сгонки веса

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был отменен из-за проблем со здоровьем у российского бойца.

«Да, это из-за (тяжелой) весогонки. Врачи приняли решение и запретили ему выступать. Сейчас он на ногах, все нормально», — сказал Нурмагомедов.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к команде спортсмена, Нурмагомедов плохо почувствовал себя утром в сауне во время процесса сгонки веса, когда ему оставалось согнать около 3 кг. Позднее он был доставлен в больницу, где врачи не рекомендовали ему проводить бой.