Тренер: Нурмагомедов попал в больницу из-за усиленной сгонки веса
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в больницу перед боем с американцем Тони Фергюсоном
из-за усиленной сгонки веса. Об этом ТАСС сообщил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
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«Да, это
Как сообщил ТАСС источник, близкий к команде спортсмена, Нурмагомедов плохо почувствовал себя утром в сауне во время процесса сгонки веса, когда ему оставалось согнать около 3 кг. Позднее он был доставлен в больницу, где врачи не рекомендовали ему проводить бой.
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