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3 марта 2017, 23:11 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренер: Нурмагомедов попал в больницу из-за усиленной сгонки веса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в больницу перед боем с американцем Тони Фергюсоном из-за усиленной сгонки веса. Об этом ТАСС сообщил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был отменен из-за проблем со здоровьем у российского бойца.

«Да, это из-за (тяжелой) весогонки. Врачи приняли решение и запретили ему выступать. Сейчас он на ногах, все нормально», — сказал Нурмагомедов.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к команде спортсмена, Нурмагомедов плохо почувствовал себя утром в сауне во время процесса сгонки веса, когда ему оставалось согнать около 3 кг. Позднее он был доставлен в больницу, где врачи не рекомендовали ему проводить бой.
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Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов был готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на рекомендации врачей не выходить на поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов.
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