Соперник Нурмагомедова Фергюсон пожелал российскому бойцу скорейшего выздоровления
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон пожелал скорейшего выздоровления россиянину Хабибу Нурмагомедову, который не смог выйти на бой с ним из-за рекомендации врачей.
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Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе должен был пройти в ночь на воскресенье в
«Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Хабиб, я молюсь за твое выздоровление, поправляйся», — написал Фергюсон в своем аккаунте в Twitter.
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