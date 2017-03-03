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3 марта 2017, 22:56 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Соперник Нурмагомедова Фергюсон пожелал российскому бойцу скорейшего выздоровления

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон пожелал скорейшего выздоровления россиянину Хабибу Нурмагомедову, который не смог выйти на бой с ним из-за рекомендации врачей.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон пожелал скорейшего выздоровления россиянину <span class=error>Хахибу</span> Нурмагомедову который не смог выйти на бой с ним <nobr>из-за </nobr>рекомендации врачей. Увеличить
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Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе должен был пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но был отменен из-за проблем со здоровьем россиянина.

«Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Хабиб, я молюсь за твое выздоровление, поправляйся», — написал Фергюсон в своем аккаунте в Twitter.
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Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном, несмотря на проблемы со здоровьем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов был готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на рекомендации врачей не выходить на поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов.
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