Соперник Нурмагомедова Фергюсон пожелал российскому бойцу скорейшего выздоровления

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Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе должен был пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но был отменен из-за проблем со здоровьем россиянина.

«Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Хабиб, я молюсь за твое выздоровление, поправляйся», — написал Фергюсон в своем аккаунте в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/TeamKhabib">@TeamKhabib</a> I Hope U Feel Better Khabib, I Pray For Your Recovery, I Mean It, Get Better <a href="https://twitter.com/hashtag/Road2Gold?src=hash">#Road2Gold</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TonyFergusonMMA?src=hash">#TonyFergusonMMA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UFC209?src=hash">#UFC209</a> <a href="https://twitter.com/ufc">@ufc</a> <a href="https://twitter.com/danawhite">@danawhite</a></p>— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) <a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/837741693273157633">3 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>