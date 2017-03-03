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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28966275/
3 марта 2017, 22:17 | Летние: Единоборства | Известия.Ру

Бой Нурмагомедов — Фергюсон официально отменен

Бой между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC официально отменен.

Российского бойца не допустили до схватки в клетке по рекомендации врача. Увеличить
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«Запланированный бой за титул “временного” чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсон на UFC 209 отменен по рекомендации врача», — говорится в официальном сообщении UFC, есть в распоряжении «Известий».

В заявлении говорится, что Нурмагомедов был доставлен в Sunrise Hospital & Medical Center вечером в пятницу из-за экстремальной сгонки веса. После обследования он был выписан из больницы.

Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. За три часа до взвешивания российскому спортсмену стало плохо и он был срочно госпитализирован.

В пресс-службе UFC информировали, что вероятней всего боль в печени, которая появилась у бойца сегодня, связана с экстренной сгонкой веса.

По информации «Известий» за день до боя Нурмагомедову оставалось сбросить около 3 кг, чтобы уложиться в весовые нормативы.

28-летний Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел обладатель рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков. — «Известия») в одном поединке. Он не имеет поражений в смешанных единоборствах — на его счету 24 победы из которых 16 — досрочно.
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