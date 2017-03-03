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«Запланированный бой за титул “временного” чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсон на UFC 209 отменен по рекомендации врача», — говорится в официальном сообщении UFC, есть в распоряжении «Известий».

В заявлении говорится, что Нурмагомедов был доставлен в Sunrise Hospital & Medical Center вечером в пятницу из-за экстремальной сгонки веса. После обследования он был выписан из больницы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/UFC209?src=hash">#UFC209</a>'s interim LW title bout between <a href="https://twitter.com/TeamKhabib">@TeamKhabib</a> & <a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT">@TonyFergusonXT</a> has been cancelled. <a href="https://t.co/LAkGxHW4Nc">https://t.co/LAkGxHW4Nc</a></p>— UFC News (@UFCNews) <a href="https://twitter.com/UFCNews/status/837741205391802368">3 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. За три часа до взвешивания российскому спортсмену стало плохо и он был срочно госпитализирован.

В пресс-службе UFC информировали, что вероятней всего боль в печени, которая появилась у бойца сегодня, связана с экстренной сгонкой веса.

По информации «Известий» за день до боя Нурмагомедову оставалось сбросить около 3 кг, чтобы уложиться в весовые нормативы.

28-летний Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел обладатель рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков. — «Известия») в одном поединке. Он не имеет поражений в смешанных единоборствах — на его счету 24 победы из которых 16 — досрочно.