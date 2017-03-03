Пресс-служба UFC: Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пока не отменен

«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей», — сказали в пресс-службе.

Нурмагомедов был доставлен в больницу в пятницу, за несколько часов до взвешивания. Как ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, у спортсмена либо проблемы с печенью, либо камни в почках. При этом, по данным источника, знакомого с ситуацией, Нурмагомедов плохо себя почувствовал из-за сгонки веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах — на его счету 24 победы (16 — досрочно). В UFC уроженец Дагестана дебютировал в январе 2012 года. В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.