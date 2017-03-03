Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28965383/
3 марта 2017, 20:23 | Летние: Единоборства | Известия.Ру

Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), за 3 часа до взвешивания забрали в больницу.

Эту информацию газете Известия подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эту информацию газете «Известия» подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания еще 3 часа, может быть все обойдется», — сказал он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
3 Марта

Первые матчи РФПЛ после перерыва решат судьбу лидеров чемпионата

«Сочи» планирует попасть в РФПЛ после чемпионата мира-2018

Хабиб Нурмагомедов: «Сломаю Фергюсона!»