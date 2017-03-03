Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания

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Эту информацию газете «Известия» подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания еще 3 часа, может быть все обойдется», — сказал он.