Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), за 3 часа до взвешивания забрали в больницу.
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Эту информацию газете «Известия» подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
«Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания еще 3 часа, может быть все обойдется», — сказал он.
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