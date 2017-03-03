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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28963567/
3 марта 2017, 17:28 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, поединок состоится 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены поспорят за звание временного чемпиона организации, а победитель это боя станет основным претендентом на встречу с Конором Макгрегором, которому и принадлежит титул, однако, ирландец не будет выступать до мая этого года по семейным обстоятельствам.

— Какой момент в грядущем поединке может стать ключевым?

— Думаю, решающим станет второй раунд, точнее, отрезок с седьмой по девятую минуту боя. Также Хабибу необходимо выиграть первый раунд, а затем пойти в обмен ударами. Нужно немного рискнуть. При равном обмене Фергюсон должен упасть.

— Как думаете, победа над американцем откроет для Хабиба путь к чемпионскому бою с Конором Макгрегором?

— Даже если этот путь не откроется, трагедии не произойдет. Мы деремся не для Макгрегора, а во славу нашего отечества. Абсолютно никаких проблем, мы просто перейдем в другую весовую категорию. Хабиб может драться в более тяжелом весе. У него есть для этого время, — сказал Абдулманап Нурмагомедов.
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