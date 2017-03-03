Российский боец ММА Шлеменко сразится с американцем Брэдли в Москве
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко встретится в Москве с американцем Полом Брэдли в рамках М-1 Challenge 75. Бой состоится в пятницу, 3 марта, в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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34-летний Шлеменко — бывший чемпион организации Bellator в среднем весе и удерживал титул с февраля 2013 по сентябрь 2014 года. Российский спортсмен планирует в нынешнем году вернуть себе титул, однако принял решение выступить до следующего боя в Bellator в российском промоушне M-1 в Москве.
Последний раз под эгидой российской организации Шлеменко выступал в прошлом году, где в июне в финале
Свое решение выступить сначала в России Шлеменко объяснил возможностью выступить перед российскими болельщиками на трибунах.
«Решил провести бой в М-1 Global,
И конечно, для меня очень важно и очень приятно выступать вживую для российской публики, радовать российских фанатов своими боями.
Моим менеджером были сделаны нужные шаги по урегулированию всех вопросов с Bellator, по получению разрешения от них на мой бой в М-1. Конечно, всегда есть сложности, и была проделана большая работа, ведь они хотели видеть меня у себя, но в итоге разрешение получить удалось, — рассказал боец mixfight.ru.
Бой Шлеменко — Брэдли станет центральным событием вечера смешанных единоборств в «Олимпийском».
В последние году россиянин не так часто выступает на родине, поэтому любое появление Шлеменко в России вызывает повышенный интерес среди болельщиков. Изначально в соперники ему прочили чемпиона М-1 соотечественника Рамазана Эмеева, однако последний получил еще в конце прошлого года травму.
После вестей о травме Эмеева организаторы хотели провести реванш Александра Шлеменко с
В конце января, наконец, был объявлен соперник Шлеменко.
Им стал 33-летний американец Брэдли — ветеран турниров UFC и Bellator, а также чемпион Ring of Combat.
Спортсмен выступает в смешанных единоборствах с 2006 года. Он успел отметиться во всех ведущих американских промоушенах — UFC, Strikeforce, Bellator и WSOF. Наиболее успешно сложилась его карьера в Bellator, где он одержал несколько громких побед, включая нокаут Крису Ханекату через 40 секунд после начала боя. Это стало единственным поражением звезды ММА.
Шлеменко очень уважительно отзывается о своем сопернике.
«Нас ждет интересный бой. Брэдли — боец высокого уровня.
Посмотрите на его рекорд — он всегда дрался с жесткими соперниками. Да, у него есть несколько поражений, но почти во всех этих боях он прошел всю дистанцию, его не финишировали в них. У него хорошая база американской вольной борьбы. Он большой и сильный парень. Думаю, что Брэдли находится в более выгодной позиции в этом бою. Я не имею права проиграть. Я нахожусь на более высоких позициях в рейтингах и я буду драться на глазах у своих соотечественников, а для меня это очень много значит. Так что, на мне будет больше давления, чем на нем. Тем не менее, это большой бой, очень хороший поединок для российского ММА.
Мы должны привлекать больше бойцов такого уровня, если хотим развивать этот спорт.
Этот поединок с легкостью мог бы стать, например, главным боем турнира Bellator. И вот, теперь этот бой состоится в России. Я счастлив быть частью этого, — цитирует россиянина mixfight.ru.
Всего Брэдли одержал 23 победы, среди них — 15 досрочно, а потерпел семь поражений. Важно отметить, что досрочно американец уступил лишь однажды Люку Рокхольду шесть лет назад. В активе Шлеменко 54 победу, среди них 36 досрочных и девять поражений. Однако, в отличие от американца, российский боец пять раз уступал досрочно.
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