Как чемпионка мира по кикбоксингу Екатерина Ковалева Америку покоряет

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За последние пару лет Катя Ковалева намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров. Ее жизнь, как книга о приключениях Синдбада-морехода, — удивительная и сказочная, изобилующая такими сюжетными поворотами, в которые и поверишь-то не сразу. Она смотрит на меня своими большими глазами, хлопает ресницами и рассказывает очередную историю из категории ночей Шахерезады, а под столом в чемоданчике на колесах собран нехитрый скарб путешественницы: сразу после нашей встречи Катерина прыгнет в такси и рванет в аэропорт: Москва — Амстердам — Минск — Майами. В последнее время приходится очень много летать: съемки для журналов и телевидения, тренировки, интервью — Ковалева нарасхват.

Есть девушки в наших селеньях, которые способны сделать то, что другим не под силу. И речь не о некрасовских задачах позапрошлого столетия — коня на скаку остановить или в горящую избу войти. Новый век рождает новые цели. Победить американку Серену Вильямс, например, доминирующую в женском теннисе в течение многих лет. Покуситься на ее гегемонию, пусть это не покажется вам странным, способна наша Екатерина Ковалева, или «крэйзи рашен герл», как ее прозвали в Америке. Только сделать это чемпионка мира по кикбоксингу планирует не на теннисном корте, а в невероятно популярных в США рестлерских состязаниях под эгидой знаменитой компании World Wrestling Entertainment (WWE). Обе примы, вполне возможно, схлестнутся вскоре в одном бою: Вильямс получила от WWE предложение, от которого не смогла отказаться. А Катя, считай, уже разминается.

Перед тем как снова вылететь в Майами, Ковалева заглянула ко мне на огонек авторской программы «Второе дыхание» на «Альфа Радио» и переполошила своими длиннющими ногами всю редакцию. Особенно почему-то женскую ее часть: девчата похватали свои телефоны и бросились фотографироваться с почти двухметровой чемпионкой, ныряя под ее руки, как цыплятки под крылья курице. Катя снисходительно улыбалась, глядя с верхотуры небоскребного роста на мирскую суету у своих каблуков. —.

— Для американцев рестлинг — это как для белорусов хоккей, очень популярная штука. В состав шоу обычно выбирают около 40 человек из более чем полумиллиона заявок. На мой запрос ответили сразу: я девушка необычная — высокая, бойкая, с титулами. Ну и внешность, конечно. В начале февраля съездила на конкурсный отбор и на следующий же день получила официальное подтверждение: хотим видеть вас у себя! 13 марта состоятся первые пробы, ребята хотят убедиться, что я там у них никого не покалечу.

— Если я правильно понимаю, рестлинг — это шоу, в котором кто-то постоянно кого-то от души метелит. Понарошку, разумеется, но все это очень похоже на реальность.

— Так и есть. У этих постановочных боев очень большой рейтинг, миллионы зрителей! Правда, довольно травматичное занятие, участники представления такие пируэты иногда выписывают, что диву даешься! Очень много акробатики. Но я к этому делу привычная, в детстве занималась.

У Кати в Могилеве есть два брата, но она в семье старшая. Свой спортивный путь начинала с акробатики, но мечтала о другом.

— Я всю жизнь хотела драться, — говорит Катерина с такой простотой, словно речь идет о вышивании крестиком. — Пешком на тренировки по карате ходила, когда денег на проезд не было. А это почти 8 километров в одну сторону! 10 лет у тренера Владимира Тарасенко прозанималась, а потом перевелась в таеквондо. Планировала отобраться на Олимпиаду, но травмировалась и 4 года оставалась вне спорта.

На этом история могла закончиться, не успев начаться. Ковалева, казалось, махнула на спорт рукой и устроилась работать вышибалой в ночном клубе. Но и тут ее усердие и жажда жизни быстро дали свои плоды: совсем скоро девушка шагнула по карьерной лестнице до начальника охраны, и это был самый необычный начальник во всем городе.

— Надоело, — категорично заявляет Катя и рубит рукой воздух так, что я едва успел увернуться. — Захотелось солнца. И к океану. Друзья предложили работу фитнес-инструктора в престижном спортивном центре. В Бахрейне. Нашли трех человек: меня, девочку из дзюдо и чемпиона по муай тай. Все было готово к вылету, но компаньоны дали задний ход — от путешествия отказались. А я решила: была не была. И полетела.

— Отчаянная ты баба, Катерина!

— Прибавлю к этому, что английский язык на тот момент я знала на уровне «привет» и «я хочу есть». Прилетаю, и первое впечатление: все маленькие и в халатах. В черных — женщины, в белых — мужчины. И среди них я, как Эверест. Но все прошло нормально, полтора года поработала на ура, у меня до сих пор в Бахрейне очень хорошая репутация, члены королевской семьи ко мне в зал приходили, я тренировала внучек короля. Звонили потом даже из Катара, звали и там тренировать членов королевской семьи. Но я отказалась.

— Надоело?

— Надоело, — снова рубанула Катя и рассекла воздух рукой. Готовый к такой экспрессии, я загодя подался чуть назад и вновь остался невредим. — Почувствовала, что не могу реализовать свой потенциал. Подумала: мне всего 24, а я уже тренер. Сама хочу. И могу! Меня долго уговаривали, не хотели отпускать, но я если что-то решила, переубедить уже невозможно. Вернулась в нашу непогоду. Тут же заболела бронхитом, но болезнь не изменила моих планов, в которых значился чемпионат мира по кикбоксингу. И неважно, что раньше я по этим правилам не дралась, да и вообще почти пять лет не участвовала в соревнованиях. «Ты дура!» — говорили мне. А я поехала и стала чемпионкой в самом тяжелом весе. Плюс звание лучшего бойца получила. Сейчас, когда просматриваю те бои, мне стыдно за свою технику. Очень стыдно. Это было ужасно! Но что поделать, я ведь всего три недели перед чемпионатом потренироваться успела.

— Во всей этой дивной истории я пока только одного понять не могу: как тебя занесло в Майами?

— Готовилась к чемпионату мира по муай тай в Швеции. Но соперницы отказались выходить на бой после того, как увидели мою фамилию и данные (194 сантиметра и 100 килограммов) в окне регистрации. Поездка отменилась. Что-то делать нужно было, и я решила: хочу солнца. И к океану. Махнула в Майами. Просто так, на удачу. Виза заканчивалась через две недели, планов в голове не было никаких. Но так вышло, что осталась там надолго.

— Крутой город?

— Майами как Майами, по телевизору все врут, когда говорят, что это прямо рай на земле. Климат — это лучшее, что там есть.

— Теперь еще и Ковалева как местная достопримечательность.

— Это да. Я уже собиралась в обратный путь, когда волею случая оказалась в тренировочном зале ребят — профессионалов из ММА — смешанных единоборств, которые сегодня жутко популярны в мире. Девочек там до меня никогда не было, и я стала первой, кому разрешили не только тренироваться наравне с мужиками, но и официально приняли в состав команды.

— За что такая честь?

— I never gave up — я никогда не сдавалась. Несмотря на то что приходилось очень тяжело. Тренера мой характер восхитил. Он говорил: «Рашн крэйзи герл. Почему ты приходишь в зал за полчаса до тренировки и остаешься еще на час после?» Это мой стиль, говорила я, и тренер поднимал вверх большой палец.

— Ходят слухи, что ты спарринговалась с очень сильным бойцом Мэтом Миттрионом и задала ему порядочную трепку: так в чугунный лоб треснула, что искры полетели!

— Это было очень весело.

— И Мэт смеялся вместе со всеми?

— О нет! Я была первой девушкой, с которой он решил подраться. И, конечно, не ожидал, что уже в первые секунды боя леди забросит ему в голову свой коронный хай-кик. Парень опешил, и его можно понять. Смотрел на меня непонимающе, ну, а потом погонял немного по рингу, не без этого. Этот ролик попал в интернет и набрал много просмотров.

— В мае в Минске пройдет чемпионат мира по муай тай. Нет желания выступить перед родной публикой?

— Я хотела бы, но не знаю, как все пойдет в Америке. Смогу ли.

— Ты, кстати, со своим ростом никогда про баскетбол не думала?

— Месяц назад впервые взяла в руки баскетбольный мяч. Пришла в зал, а там парни из НБА тренируются. Я попросила разрешения попробовать бросить по кольцу. Они были в шоке два раза. Первый, когда я спокойно одной рукой выловила адресованную мне передачу. Второй, когда попала три броска из трех из-за трехочковой дуги.

— Вау!

— Вот и они тоже самое хором пропели. Сказали: «Девочка, ты не своим делом занимаешься, твое место на баскетбольной площадке!».

— В ММА податься не было мысли? Ты барышня видная, могла бы в популярности даже Ронду Роузи за пояс заткнуть.

— Мой первый бой по правилам ММА должен был состояться в Японии с раскрученной Габи Гарсией — феноменом женского джиу-джитсу, как ее называют. Я серьезно готовилась к поединку, но в последний момент драться со мной Гарсия отказалась, выбрав в противницы 52-летнюю бабушку. Весь мир ММА был, думаю, в шоке от такого поступка. Мне стало жутко обидно, и когда меня позвали в следующий раз, я отказалась. Тем более что на тот момент уже имела заманчивое предложение попробовать себя в рестлинге.

— А ты не боишься ввязываться во все эти авантюры?

— Мне не страшно, мне весело. Есть всего одна вещь, которая наводит на меня ужас: пауки!

Сергей Канашиц