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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28959640/
3 марта 2017, 16:27 | Летние: Единоборства | СБ - Беларусь сегодня

Как чемпионка мира по кикбоксингу Екатерина Ковалева Америку покоряет

За последние пару лет Катя Ковалева намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров.

За последние пару лет Катя <span class=error>Ковалева</span> намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров. Увеличить
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За последние пару лет Катя Ковалева намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров. Ее жизнь, как книга о приключениях Синдбада-морехода, — удивительная и сказочная, изобилующая такими сюжетными поворотами, в которые и поверишь-то не сразу. Она смотрит на меня своими большими глазами, хлопает ресницами и рассказывает очередную историю из категории ночей Шахерезады, а под столом в чемоданчике на колесах собран нехитрый скарб путешественницы: сразу после нашей встречи Катерина прыгнет в такси и рванет в аэропорт: Москва — Амстердам — Минск — Майами. В последнее время приходится очень много летать: съемки для журналов и телевидения, тренировки, интервью — Ковалева нарасхват.

Есть девушки в наших селеньях, которые способны сделать то, что другим не под силу. И речь не о некрасовских задачах позапрошлого столетия — коня на скаку остановить или в горящую избу войти. Новый век рождает новые цели. Победить американку Серену Вильямс, например, доминирующую в женском теннисе в течение многих лет. Покуситься на ее гегемонию, пусть это не покажется вам странным, способна наша Екатерина Ковалева, или «крэйзи рашен герл», как ее прозвали в Америке. Только сделать это чемпионка мира по кикбоксингу планирует не на теннисном корте, а в невероятно популярных в США рестлерских состязаниях под эгидой знаменитой компании World Wrestling Entertainment (WWE). Обе примы, вполне возможно, схлестнутся вскоре в одном бою: Вильямс получила от WWE предложение, от которого не смогла отказаться. А Катя, считай, уже разминается.

Перед тем как снова вылететь в Майами, Ковалева заглянула ко мне на огонек авторской программы «Второе дыхание» на «Альфа Радио» и переполошила своими длиннющими ногами всю редакцию. Особенно почему-то женскую ее часть: девчата похватали свои телефоны и бросились фотографироваться с почти двухметровой чемпионкой, ныряя под ее руки, как цыплятки под крылья курице. Катя снисходительно улыбалась, глядя с верхотуры небоскребного роста на мирскую суету у своих каблуков. —.

—  Для американцев рестлинг — это как для белорусов хоккей, очень популярная штука. В состав шоу обычно выбирают около 40 человек из более чем полумиллиона заявок. На мой запрос ответили сразу: я девушка необычная — высокая, бойкая, с титулами. Ну и внешность, конечно. В начале февраля съездила на конкурсный отбор и на следующий же день получила официальное подтверждение: хотим видеть вас у себя! 13 марта состоятся первые пробы, ребята хотят убедиться, что я там у них никого не покалечу.

— Если я правильно понимаю, рестлинг — это шоу, в котором кто-то постоянно кого-то от души метелит. Понарошку, разумеется, но все это очень похоже на реальность.

— Так и есть. У этих постановочных боев очень большой рейтинг, миллионы зрителей! Правда, довольно травматичное занятие, участники представления такие пируэты иногда выписывают, что диву даешься! Очень много акробатики. Но я к этому делу привычная, в детстве занималась.

У Кати в Могилеве есть два брата, но она в семье старшая. Свой спортивный путь начинала с акробатики, но мечтала о другом.

— Я всю жизнь хотела драться, — говорит Катерина с такой простотой, словно речь идет о вышивании крестиком. — Пешком на тренировки по карате ходила, когда денег на проезд не было. А это почти 8 километров в одну сторону! 10 лет у тренера Владимира Тарасенко прозанималась, а потом перевелась в таеквондо. Планировала отобраться на Олимпиаду, но травмировалась и 4 года оставалась вне спорта.

На этом история могла закончиться, не успев начаться. Ковалева, казалось, махнула на спорт рукой и устроилась работать вышибалой в ночном клубе. Но и тут ее усердие и жажда жизни быстро дали свои плоды: совсем скоро девушка шагнула по карьерной лестнице до начальника охраны, и это был самый необычный начальник во всем городе.

— Надоело, — категорично заявляет Катя и рубит рукой воздух так, что я едва успел увернуться. — Захотелось солнца. И к океану. Друзья предложили работу фитнес-инструктора в престижном спортивном центре. В Бахрейне. Нашли трех человек: меня, девочку из дзюдо и чемпиона по муай тай. Все было готово к вылету, но компаньоны дали задний ход — от путешествия отказались. А я решила: была не была. И полетела.

— Отчаянная ты баба, Катерина!

— Прибавлю к этому, что английский язык на тот момент я знала на уровне «привет» и «я хочу есть». Прилетаю, и первое впечатление: все маленькие и в халатах. В черных — женщины, в белых — мужчины. И среди них я, как Эверест. Но все прошло нормально, полтора года поработала на ура, у меня до сих пор в Бахрейне очень хорошая репутация, члены королевской семьи ко мне в зал приходили, я тренировала внучек короля. Звонили потом даже из Катара, звали и там тренировать членов королевской семьи. Но я отказалась.

— Надоело?

— Надоело, — снова рубанула Катя и рассекла воздух рукой. Готовый к такой экспрессии, я загодя подался чуть назад и вновь остался невредим. — Почувствовала, что не могу реализовать свой потенциал. Подумала: мне всего 24, а я уже тренер. Сама хочу. И могу! Меня долго уговаривали, не хотели отпускать, но я если что-то решила, переубедить уже невозможно. Вернулась в нашу непогоду. Тут же заболела бронхитом, но болезнь не изменила моих планов, в которых значился чемпионат мира по кикбоксингу. И неважно, что раньше я по этим правилам не дралась, да и вообще почти пять лет не участвовала в соревнованиях. «Ты дура!» — говорили мне. А я поехала и стала чемпионкой в самом тяжелом весе. Плюс звание лучшего бойца получила. Сейчас, когда просматриваю те бои, мне стыдно за свою технику. Очень стыдно. Это было ужасно! Но что поделать, я ведь всего три недели перед чемпионатом потренироваться успела.

— Во всей этой дивной истории я пока только одного понять не могу: как тебя занесло в Майами?

— Готовилась к чемпионату мира по муай тай в Швеции. Но соперницы отказались выходить на бой после того, как увидели мою фамилию и данные (194 сантиметра и 100 килограммов) в окне регистрации. Поездка отменилась. Что-то делать нужно было, и я решила: хочу солнца. И к океану. Махнула в Майами. Просто так, на удачу. Виза заканчивалась через две недели, планов в голове не было никаких. Но так вышло, что осталась там надолго.

— Крутой город?

— Майами как Майами, по телевизору все врут, когда говорят, что это прямо рай на земле. Климат — это лучшее, что там есть.

— Теперь еще и Ковалева как местная достопримечательность.

— Это да. Я уже собиралась в обратный путь, когда волею случая оказалась в тренировочном зале ребят — профессионалов из ММА — смешанных единоборств, которые сегодня жутко популярны в мире. Девочек там до меня никогда не было, и я стала первой, кому разрешили не только тренироваться наравне с мужиками, но и официально приняли в состав команды.

— За что такая честь?

— I never gave up — я никогда не сдавалась. Несмотря на то что приходилось очень тяжело. Тренера мой характер восхитил. Он говорил: «Рашн крэйзи герл. Почему ты приходишь в зал за полчаса до тренировки и остаешься еще на час после?» Это мой стиль, говорила я, и тренер поднимал вверх большой палец.

— Ходят слухи, что ты спарринговалась с очень сильным бойцом Мэтом Миттрионом и задала ему порядочную трепку: так в чугунный лоб треснула, что искры полетели!

— Это было очень весело.

— И Мэт смеялся вместе со всеми?

— О нет! Я была первой девушкой, с которой он решил подраться. И, конечно, не ожидал, что уже в первые секунды боя леди забросит ему в голову свой коронный хай-кик. Парень опешил, и его можно понять. Смотрел на меня непонимающе, ну, а потом погонял немного по рингу, не без этого. Этот ролик попал в интернет и набрал много просмотров.

— В мае в Минске пройдет чемпионат мира по муай тай. Нет желания выступить перед родной публикой?

— Я хотела бы, но не знаю, как все пойдет в Америке. Смогу ли.

— Ты, кстати, со своим ростом никогда про баскетбол не думала?

— Месяц назад впервые взяла в руки баскетбольный мяч. Пришла в зал, а там парни из НБА тренируются. Я попросила разрешения попробовать бросить по кольцу. Они были в шоке два раза. Первый, когда я спокойно одной рукой выловила адресованную мне передачу. Второй, когда попала три броска из трех из-за трехочковой дуги.

— Вау!

— Вот и они тоже самое хором пропели. Сказали: «Девочка, ты не своим делом занимаешься, твое место на баскетбольной площадке!».

— В ММА податься не было мысли? Ты барышня видная, могла бы в популярности даже Ронду Роузи за пояс заткнуть.

— Мой первый бой по правилам ММА должен был состояться в Японии с раскрученной Габи Гарсией — феноменом женского джиу-джитсу, как ее называют. Я серьезно готовилась к поединку, но в последний момент драться со мной Гарсия отказалась, выбрав в противницы 52-летнюю бабушку. Весь мир ММА был, думаю, в шоке от такого поступка. Мне стало жутко обидно, и когда меня позвали в следующий раз, я отказалась. Тем более что на тот момент уже имела заманчивое предложение попробовать себя в рестлинге.

— А ты не боишься ввязываться во все эти авантюры?

— Мне не страшно, мне весело. Есть всего одна вещь, которая наводит на меня ужас: пауки!

Сергей Канашиц
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