Как чемпионка мира по кикбоксингу Екатерина Ковалева Америку покоряет
За последние пару лет Катя Ковалева намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров.
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За последние пару лет Катя Ковалева намотала на свои красивые длинные ноги не одну тысячу километров. Ее жизнь, как книга о приключениях
Есть девушки в наших селеньях, которые способны сделать то, что другим не под силу. И речь не о некрасовских задачах позапрошлого столетия — коня на скаку остановить или в горящую избу войти. Новый век рождает новые цели. Победить американку Серену Вильямс, например, доминирующую в женском теннисе в течение многих лет. Покуситься на ее гегемонию, пусть это не покажется вам странным, способна наша Екатерина Ковалева, или «крэйзи рашен герл», как ее прозвали в Америке. Только сделать это чемпионка мира по кикбоксингу планирует не на теннисном корте, а в невероятно популярных в США рестлерских состязаниях под эгидой знаменитой компании World Wrestling Entertainment (WWE). Обе примы, вполне возможно, схлестнутся вскоре в одном бою: Вильямс получила от WWE предложение, от которого не смогла отказаться. А Катя, считай, уже разминается.
Перед тем как снова вылететь в Майами, Ковалева заглянула ко мне на огонек авторской программы «Второе дыхание» на «Альфа Радио» и переполошила своими длиннющими ногами всю редакцию. Особенно
— Для американцев рестлинг — это как для белорусов хоккей, очень популярная штука. В состав шоу обычно выбирают около 40 человек из более чем полумиллиона заявок. На мой запрос ответили сразу: я девушка необычная — высокая, бойкая, с титулами. Ну и внешность, конечно. В начале февраля съездила на конкурсный отбор и на следующий же день получила официальное подтверждение: хотим видеть вас у себя! 13 марта состоятся первые пробы, ребята хотят убедиться, что я там у них никого не покалечу.
— Если я правильно понимаю, рестлинг — это шоу, в котором
— Так и есть. У этих постановочных боев очень большой рейтинг, миллионы зрителей! Правда, довольно травматичное занятие, участники представления такие пируэты иногда выписывают, что диву даешься! Очень много акробатики. Но я к этому делу привычная, в детстве занималась.
У Кати в Могилеве есть два брата, но она в семье старшая. Свой спортивный путь начинала с акробатики, но мечтала о другом.
— Я всю жизнь хотела драться, — говорит Катерина с такой простотой, словно речь идет о вышивании крестиком. — Пешком на тренировки по карате ходила, когда денег на проезд не было. А это почти 8 километров в одну сторону! 10 лет у тренера Владимира Тарасенко прозанималась, а потом перевелась в таеквондо. Планировала отобраться на Олимпиаду, но травмировалась и 4 года оставалась вне спорта.
На этом история могла закончиться, не успев начаться. Ковалева, казалось, махнула на спорт рукой и устроилась работать вышибалой в ночном клубе. Но и тут ее усердие и жажда жизни быстро дали свои плоды: совсем скоро девушка шагнула по карьерной лестнице до начальника охраны, и это был самый необычный начальник во всем городе.
— Надоело, — категорично заявляет Катя и рубит рукой воздух так, что я едва успел увернуться. — Захотелось солнца. И к океану. Друзья предложили работу
— Отчаянная ты баба, Катерина!
— Прибавлю к этому, что английский язык на тот момент я знала на уровне «привет» и «я хочу есть». Прилетаю, и первое впечатление: все маленькие и в халатах. В черных — женщины, в белых — мужчины. И среди них я, как Эверест. Но все прошло нормально, полтора года поработала на ура, у меня до сих пор в Бахрейне очень хорошая репутация, члены королевской семьи ко мне в зал приходили, я тренировала внучек короля. Звонили потом даже из Катара, звали и там тренировать членов королевской семьи. Но я отказалась.
— Надоело?
— Надоело, — снова рубанула Катя и рассекла воздух рукой. Готовый к такой экспрессии, я загодя подался чуть назад и вновь остался невредим. — Почувствовала, что не могу реализовать свой потенциал. Подумала: мне всего 24, а я уже тренер. Сама хочу. И могу! Меня долго уговаривали, не хотели отпускать, но я если
— Во всей этой дивной истории я пока только одного понять не могу: как тебя занесло в Майами?
— Готовилась к чемпионату мира по муай тай в Швеции. Но соперницы отказались выходить на бой после того, как увидели мою фамилию и данные (194 сантиметра и 100 килограммов) в окне регистрации. Поездка отменилась.
— Крутой город?
— Майами как Майами, по телевизору все врут, когда говорят, что это прямо рай на земле. Климат — это лучшее, что там есть.
— Теперь еще и Ковалева как местная достопримечательность.
— Это да. Я уже собиралась в обратный путь, когда волею случая оказалась в тренировочном зале ребят — профессионалов из ММА — смешанных единоборств, которые сегодня жутко популярны в мире. Девочек там до меня никогда не было, и я стала первой, кому разрешили не только тренироваться наравне с мужиками, но и официально приняли в состав команды.
— За что такая честь?
— I never gave up — я никогда не сдавалась. Несмотря на то что приходилось очень тяжело. Тренера мой характер восхитил. Он говорил: «Рашн крэйзи герл. Почему ты приходишь в зал за полчаса до тренировки и остаешься еще на час после?» Это мой стиль, говорила я, и тренер поднимал вверх большой палец.
— Ходят слухи, что ты спарринговалась с очень сильным бойцом Мэтом Миттрионом и задала ему порядочную трепку: так в чугунный лоб треснула, что искры полетели!
— Это было очень весело.
— И Мэт смеялся вместе со всеми?
— О нет! Я была первой девушкой, с которой он решил подраться. И, конечно, не ожидал, что уже в первые секунды боя леди забросит ему в голову свой коронный
— В мае в Минске пройдет чемпионат мира по муай тай. Нет желания выступить перед родной публикой?
— Я хотела бы, но не знаю, как все пойдет в Америке. Смогу ли.
— Ты, кстати, со своим ростом никогда про баскетбол не думала?
— Месяц назад впервые взяла в руки баскетбольный мяч. Пришла в зал, а там парни из НБА тренируются. Я попросила разрешения попробовать бросить по кольцу. Они были в шоке два раза. Первый, когда я спокойно одной рукой выловила адресованную мне передачу. Второй, когда попала три броска из трех
— Вау!
— Вот и они тоже самое хором пропели. Сказали: «Девочка, ты не своим делом занимаешься, твое место на баскетбольной площадке!».
— В ММА податься не было мысли? Ты барышня видная, могла бы в популярности даже Ронду Роузи за пояс заткнуть.
— Мой первый бой по правилам ММА должен был состояться в Японии с раскрученной Габи Гарсией — феноменом женского
— А ты не боишься ввязываться во все эти авантюры?
— Мне не страшно, мне весело. Есть всего одна вещь, которая наводит на меня ужас: пауки!
Сергей Канашиц
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