В Казахстане создана Ассоциация ММА

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Данное решение принято во благо развития смешанных единоборств ММА, которое позволит укрепить и усилить позиции не только в Казахстане, но и на крупнейших мировых площадках и поспособствует продвижению казахстанских бойцов на лучших мировых аренах как в любительском так и профессиональном спорте.

На пост Председателя Ассоциации был избран Асылбек Дюсенов, а заместителями председателя стали президенты вышеупомянутых федераций Анатолий Ким и Микаил Надиров.

У организаций есть большой опыт работы за плечами, достижения, определенные полномочия и права. Ассоциация станет правопреемником всего, что нужно для успешного развития ММА, как вида спорта.

Члены Ассоциации пригласили в свои ряды все организации, профилирующие смешанные боевые единоборства, федерации всех смежных с ММА видами спорта, а также бойцовские клубы для развития любительского и профессионального ММА.

Сегодня мировая спортивная общественность стремится к высоким стандартам качества и чистый спорт. Изучив принципы работы и перспективные направления деятельности международной федерации IMMAF, члены Ассоциации приняли решение, что именно за ней будет будущее любительского ММА и возможность вхождения в олимпийскую семью. Также данная международная организация открывает новые возможности для профессиональных бойцов, так как аффилирована со многими ведущими западными промоушнами, и в первую очередь с UFC.

Казахстанская Федерация смешанных единоборств под руководством Микаила Надирова с 15 апреля 2015 года является официальным и полномочным представителем Международной Федерации ММА (IMMAF) и принимает участие во всех мероприятиях, проводимых IMMAF.

Менее, чем за четыре года развития ММА Казахстана, Федерацией смешанного боевого единоборства ММА Казахстана была проделана большая работа по признанию ММА, как официального вида спорта, вошедшего в государственный реестр. Более 40 спортсменам были присвоены звания мастеров спорта РК по ММА и 14 спорстменам — мастеров спорта международного класса по ММА. Национальная сборная на протяжении всего периода занимала лидирующие позиции на международных соревнованиях — безусловные Азиатского дивизиона и обладатели командного серебра на мировых первенствах.

Новая Ассоциация даст новый импульс в развитии любительского и профессионального ММА в Казахстане и в продвижении казахстанских бойцов на лучших международных спортивных аренах в тесном сотрудничестве с IMMAF.