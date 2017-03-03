Россиянин Нурмагомедов получил награду «Лучший иностранный боец года»
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), получил награду World MMA Awards 2017 в номинации «Лучший иностранный боец года». Об этом сообщает портал MMA Fighting.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Церемония вручения наград прошла в четверг в
World MMA Awards является самой престижной наградой в мире смешанных единоборств. Премия вручается с 2008 года в 20 номинациях.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В ночь на воскресенье он на турнире UFC 209 проведет бой за титул «временного» чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter