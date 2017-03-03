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3 марта 2017, 12:19 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Нурмагомедов получил награду «Лучший иностранный боец года»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), получил награду World MMA Awards 2017 в номинации «Лучший иностранный боец года». Об этом сообщает портал MMA Fighting.

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Церемония вручения наград прошла в четверг в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Помимо Нурмагомедова на победу в данной номинации претендовали британец Майкл Биспинг, полька Йоанна Енджейчик, ирландец Конор Макгрегор и голландец Гегард Мусаси.

World MMA Awards является самой престижной наградой в мире смешанных единоборств. Премия вручается с 2008 года в 20 номинациях.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В ночь на воскресенье он на турнире UFC 209 проведет бой за титул «временного» чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона.
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