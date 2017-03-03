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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28958076/
3 марта 2017, 11:42 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Тренер Макгрегора: Нурмагомедов — это улучшенная версия Сент-Пьера

Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор проведет бой с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, уверен тренер Конора Джон Кавана.

«Я обожаю ММА, потому что это самая свободная форма боевых единоборств. И я большой фанат боев Конора именно в ММА, именно в ММА я хочу видеть бои Конора. Против какого соперника драться? Я прежде уже называл, что меня очень привлекает третий бой с Нэйтом, потому что счет их встреч 1−1, и это чертовски интересный соперник, — произнес Кавана в интервью Submission Radio. — Почти столь же интересен мне победитель субботнего боя Хабиба и Тони. Мне кажется, что Хабиб победит и будет нашим потенциальным соперником. Еще Джордж Сент-Пьер, потому что он был невероятным бойцом, но прошло уже много времени с последнего его боя, а мир ММА не стоит на месте. Мне кажется, что Хабиб это, своего рода, улучшенная версия Джорджа Сент-Пьера. Мы не знаем, как бы они смотрелись друг против друга. Так что лично я бы предпочел Нэйта или победителя боя Хабиб-Тони. Мне кажется, что Конор обожает свободу в боевом искусстве и поэтому сложно мне представить, что он не проведет бой с победителем боя Тони и Хабиба».
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