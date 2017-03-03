Тренер Макгрегора: Нурмагомедов — это улучшенная версия Сент-Пьера
Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор проведет бой с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, уверен тренер Конора Джон Кавана.
«Я обожаю ММА, потому что это самая свободная форма боевых единоборств. И я большой фанат боев Конора именно в ММА, именно в ММА я хочу видеть бои Конора. Против какого соперника драться? Я прежде уже называл, что меня очень привлекает третий бой с Нэйтом, потому что счет их встреч 1−1, и это чертовски интересный соперник, — произнес Кавана в интервью Submission Radio. — Почти столь же интересен мне победитель субботнего боя Хабиба и Тони. Мне кажется, что Хабиб победит и будет нашим потенциальным соперником. Еще Джордж
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