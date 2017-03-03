Нурмагомедов и Макгрегор завоевали награды World MMA Awards 2017

На награду в этой номинации претендовали чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг, чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор, голландский боец Гегард Мусаси и чемпионка UFC в минимальном весе Джоанна Эджейчик. В этой номинации отмечается лучший боец, не выступающий за США.

В номинации «Боец года» награда досталась Конору Макгрегору. Среди женщин награду получила чемпионка в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес в той же номинации. В номинации «Прорыв года» награда досталась чемпиону UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбрандту.

Боем года был назван поединок Каба Свонсона и Ду Хо Чоя, прошедшем на турнире UFC 206. Награду в номинации «Нокаут года» забрал Майкл Пейдж за победу над Эванжелистой «Киборгом» Сантосом на турнире Bellator 158. Нэйт Диас победил в номинации «болевой/удушающий прием года», победив Конора Макгрегора на турнире UFC 196. За успешное преодоление трудностей в бою и победу награду получила Миша Тэйт, победившая Холли Холм на турнире UFC 196. В номинации «Неожиданная победа» победил Майкл Биспинг, нокаутировавший Люка Рокхолда на турнире UFC 199.

Среди тренеров бойцов лучшим назван тренер Конора Макгрегора Джон Кавана.