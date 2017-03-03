Нурмагомедов vs Фергюсон: бой без героя

Победитель получит право сразиться с главной звездой UFC Конором Макгрегором.

Бокс, бои ММА и прочие кровавые развлечения современного человека — это не спорт. Это мир выдуманных героев, вымышленных событий и ненастоящих правил, где реальность зачастую пытаются дотягивать до ожиданий зрителя. Худшее, что могут сделать бойцы, — это казаться нормальными, заурядными людьми, поэтому основной задачей UFC было всегда делать каждый бой незаурядным событием и каждого бойца — персонажем и героем.

ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК.

Формально Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон дерутся за временный титул чемпиона в легком весе. Для тех, кто является частью индустрии и фанатского ядра, это де-факто бой за настоящий титул — потому что Конору Макгрегору нет сейчас никакого интереса защищать свой чемпионский пояс. В реальном мире у этих титулов нет никакого значения, мы сами наделяем тот или иной бой смыслом, а его участников — несуществующими качествами.

Так Хабиб стал самым страшным российским бойцом, который в детстве боролся с медведем, соперники у него летают в октагоне, титульный бой он требовал у Даны Уайта прямо по ходу того, как добивал в клетке своего последнего соперника, а из последнего — напугал и обратил в бегство Макгрегора. Так что, если верить фанатам Хабиба, у Тони Фергюсона против него нет ни единого шанса.

На самом деле Фергюсон для Хабиба, возможно, опаснее, чем ирландский бородатый лепрекон Макгрегор. Во-первых, единственное, в чем у Нурмагомедова есть однозначное преимущество, это борьба. Все удары, которые бьет Хабиб, должны не наносить урон, а просто отвлечь внимание соперника от быстрого прохода с тейкдауном или амплитудным броском, а вот уже если ему это удается, после начинается самая тоскливая часть боя. Соперник пытается встать и не попасть на болевой, а Хабиб, используя технический арсенал и физическую мощь, любой ценой старается ему этого не дать.

БОЙ-ЗАЯВЛЕНИЕ.

Арсенал приемов Тони Фергюсона значительно шире, он лучше чувствует дистанцию в стойке, его удары острее, а в борьбе он умеет достаточно, чтобы вставать там, где не могли встать другие. В ходе конференц-звонка оба без остановки называли друг друга «цыпленком» и угрожали вбить в настил. Примерно так будет выглядеть и их бой — изматывающий, тактический бой, где оба будут упорствовать, попытаются сначала сломать друг друга с ходу, затем утомить и, наконец, заставить ошибиться.

Это не будет слишком уж зрелищно, по меркам современных боев, но нерв боя чувствуется уже сейчас. Это ожидания, за которыми должна дотянуться реальность. Быстрая победа одного или другого бойца — станет разочарованием. Поражение Хабиба — как эпического и самобытного персонажа, который держал элиту дивизиона в напряжении, — разочарование не меньшее даже для тех, кто за него не болеет. Тогда он сразу перестает быть явлением в UFC, перестает быть угрозой, и одной интригой, одним из главных сюжетов в боях сразу становится меньше.

Но победа Нурмагомедова может обернуться не меньшим разочарованием, если она не принесет ему больших боев, а фанаты не получат по итогам звезду, способную привезти турнир UFC в Россию. Потому что если не будет ни первого, ни второго, зачем это все? Ради титула? Это часть вымышленной дополненной реальности.

Поэтому все ждут боя, чтобы увидеть не победу или поражение — а бой-заявление, бой-утверждение, бой, который покажет, в какой реальности находится UFC и смешанные единоборства в целом — победитель должен выглядеть как звезда. В предыдущих боях Нурмагомедову это удавалось. Фергюсону тоже, пусть и в меньшей степени. В эти выходные Тони Фергюсон может и не стать главным героем, но он может помешать сделать это своему сопернику.

Андрей БАЗДРЕВ.

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