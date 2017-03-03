Нурмагомедов vs Фергюсон: бой без героя
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в субботу проведет в
Лас-Вегасе один из ключевых поединков в своей карьере — против американца Тони Фергюсона.
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Видимо, что-то случилось...
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Победитель получит право сразиться с главной звездой UFC Конором Макгрегором.
Бокс, бои ММА и прочие кровавые развлечения современного человека — это не спорт. Это мир выдуманных героев, вымышленных событий и ненастоящих правил, где реальность зачастую пытаются дотягивать до ожиданий зрителя. Худшее, что могут сделать бойцы, — это казаться нормальными, заурядными людьми, поэтому основной задачей UFC было всегда делать каждый бой незаурядным событием и каждого бойца — персонажем и героем.
ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК.
Формально Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон дерутся за временный титул чемпиона в легком весе. Для тех, кто является частью индустрии и фанатского ядра, это
Так Хабиб стал самым страшным российским бойцом, который в детстве боролся с медведем, соперники у него летают в октагоне, титульный бой он требовал у Даны Уайта прямо по ходу того, как добивал в клетке своего последнего соперника, а из последнего — напугал и обратил в бегство Макгрегора. Так что, если верить фанатам Хабиба, у Тони Фергюсона против него нет ни единого шанса.
На самом деле Фергюсон для Хабиба, возможно, опаснее, чем ирландский бородатый лепрекон Макгрегор.
Арсенал приемов Тони Фергюсона значительно шире, он лучше чувствует дистанцию в стойке, его удары острее, а в борьбе он умеет достаточно, чтобы вставать там, где не могли встать другие. В ходе
Это не будет слишком уж зрелищно, по меркам современных боев, но нерв боя чувствуется уже сейчас. Это ожидания, за которыми должна дотянуться реальность. Быстрая победа одного или другого бойца — станет разочарованием. Поражение Хабиба — как эпического и самобытного персонажа, который держал элиту дивизиона в напряжении, — разочарование не меньшее даже для тех, кто за него не болеет. Тогда он сразу перестает быть явлением в UFC, перестает быть угрозой, и одной интригой, одним из главных сюжетов в боях сразу становится меньше.
Но победа Нурмагомедова может обернуться не меньшим разочарованием, если она не принесет ему больших боев, а фанаты не получат по итогам звезду, способную привезти турнир UFC в Россию. Потому что если не будет ни первого, ни второго, зачем это все? Ради титула? Это часть вымышленной дополненной реальности.
Поэтому все ждут боя, чтобы увидеть не победу или поражение — а
Андрей БАЗДРЕВ.
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