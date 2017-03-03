Хабиб Нурмагомедов: Сломаю Фергюсона!
Российский боец UFC уверен в своей победе в предстоящем поединке с американским спортсменом.
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В субботу в американском
Накануне решающего поединка Хабиб Нурмагомедов рассказал корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову о ходе подготовки к турниру, отношении к сопернику и целях на ближайшее будущее.
— Хабиб, как проходила подготовка к бою с Тони Фергюсоном?
— У меня был отличный тренировочный сбор в знаменитом зале А. К. А. в
— Пару дней назад появились разговоры о том, что вы якобы получили травму…
— Это абсолютная ложь. Никакой травмы я не получал, у меня всё отлично. А информация о
— Каково ваше мнение о Тони Фергюсоне?
— Если убрать в сторону
— В интервью вы и Фергюсон неоднократно оскорбляли друг друга…
— Современный ММА так устроен, что, для того чтобы добиться
— Тони заявлял о проблемах, которые якобы появились у вас в связи со сгонкой веса. Это правда?
— Я не знаю, почему он вообще поднял эту тему. Видимо, ему не за что зацепиться, и он надеется, что хотя бы по весу я не пройду. У меня нет никаких проблем, я предлагаю Тони следить за собой и готовиться к предстоящему бою.
— Этот бой — главный в вашей жизни?
— На сегодня — да. Я могу стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс UFC. Но я не хочу быть временным чемпионом, я хочу завоевать полноценный титул. А для этого сначала нужно побить Фергюсона, а затем разобраться с Макгрегором. Так что Тони для меня — ступень на пути к чемпионству.
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