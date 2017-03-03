Хабиб Нурмагомедов: Сломаю Фергюсона!

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В субботу в американском Лас-Вегасе состоится UFC 209 — турнир по смешанным единоборствам, который стал для поклонников ММА из России самым ожидаемым за последнее десятилетие. Одним из ключевых его поединков будет схватка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Спортсмены сразятся за титул временного чемпиона мира в легком весе, а победитель автоматически получит право встретиться с лучшим бойцом ММА на сегодня — знаменитым ирландцем Конором Макгрегором.

Накануне решающего поединка Хабиб Нурмагомедов рассказал корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову о ходе подготовки к турниру, отношении к сопернику и целях на ближайшее будущее.

— Хабиб, как проходила подготовка к бою с Тони Фергюсоном?

— У меня был отличный тренировочный сбор в знаменитом зале А. К. А. в Сан-Хосе. Я готовился вместе с бойцами топовых мировых промоушенов — у этих ребят есть чему поучиться. За неделю до боя мы перестали проводить спарринги, сделав упор на сгонку веса. К бою я подхожу в оптимальных кондициях. Мои навыки контроля соперника в партере, борьбы в стойке, стиль и манера ведения боя ужасно неудобны для Фергюсона. Ему будет сложно остановить атаки в борьбе. Я не согласен, что работа в стойке — моя слабая сторона. В последнее время я значительно подтянул ее уровень. Я уже не тот боец, который когда-то только начинал карьеру в UFC. Я изменился, набрался необходимого опыта. Конечно, я уважаю Тони, но увидите — я сломаю его. Без шансов. .

— Пару дней назад появились разговоры о том, что вы якобы получили травму…

— Это абсолютная ложь. Никакой травмы я не получал, у меня всё отлично. А информация о каком-то мифическом повреждении — проделки недоброжелателей.

— Каково ваше мнение о Тони Фергюсоне?

— Если убрать в сторону трэш-токинг (оскорбительные высказывания в адрес соперника, призванные вывести его из равновесия. — «Известия), без которого, к сожалению, сегодня не добиться ни одного стоящего поединка, скажу следующее: Тони — сильнейший оппонент из всех, кто сегодня есть в легком дивизионе. Ни о каком Коноре Макгрегоре и речи быть не может — ирландец просто ряженый чемпион, и скоро он лишится своего титула. Фергюсон — сильный ударник, отлично работает в стойке и очень хорош в партере. Он — разносторонний боец, с которым мне предстоит интересный и захватывающий поединок. Я не могу недооценивать Тони, но я сильнее. И я выиграю этот бой.

— В интервью вы и Фергюсон неоднократно оскорбляли друг друга…

— Современный ММА так устроен, что, для того чтобы добиться какого-либо серьезного поединка, к нему нужно подогреть интерес зрителей. Я не одобряю трэш-токинг, но без этого сегодня не обойтись.

— Тони заявлял о проблемах, которые якобы появились у вас в связи со сгонкой веса. Это правда?

— Я не знаю, почему он вообще поднял эту тему. Видимо, ему не за что зацепиться, и он надеется, что хотя бы по весу я не пройду. У меня нет никаких проблем, я предлагаю Тони следить за собой и готовиться к предстоящему бою.

— Этот бой — главный в вашей жизни?

— На сегодня — да. Я могу стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс UFC. Но я не хочу быть временным чемпионом, я хочу завоевать полноценный титул. А для этого сначала нужно побить Фергюсона, а затем разобраться с Макгрегором. Так что Тони для меня — ступень на пути к чемпионству.