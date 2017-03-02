Шлеменко и Брэдли уложились в вес

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне поединка состоялась традиционная процедура взвешивания. Все бойцы из карда вечера M-1 Challenge 75 уложились в положенный вес. За исключением одного бойца из Украины — Максима Мельника, который не успел доехать до Москвы. «Ничего страшного, — сказал глава М-1 Вадим Финкельштейн. — Он приедет уже сегодня и пройдет процедуру взвешивания. Поединок между Приказой и Мельником состоится».

ШЛЕМЕНКО МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ДВА БОЯ В М-1 В ЭТОМ ГОДУ

Главный событием вечера станет, разумеется, бой Александра Шлеменко с Полом Брэдли. «Шторм» показал 83,9 килограмма, Брэдли — 83,6 килограмма, таким образом, оба бойца уложились в норму среднего веса. Шлеменко, видимо, сгонка не далась слишком сложно — еще перед началом взвешивания он съел дольку яблока, то же, что и обычно употребляет на завтрак.

Пол Брэдли, как и Шлеменко, был в хорошем настроении. «Чувствую себя отлично, я готов к бою», — сказал Брэдли на взвешивании. До приезда в Россию он волновался, не нападут ли на него российские болельщики, если он выиграет у Шлеменко. «В России гостеприимные люди, может даже чересчур, уверен, Брэдли уже ничего не беспокоит», — сказал Шлеменко накануне боя.

Среди слабых сторон американца Александр отметил плохую работу ногами и слабые приемы в партере. Тем не менее, соперник у российского бойца серьезный. Брэдли — мощный и неуступчивый боец, которому отдал должное даже Андрей Корешков, подопечный Шлеменко. По словам главы М-1 Вадима Финкельштейна, после того как Рамазан Эмеев не смог выйти на бой из-за травмы они искали соперника примерно такого же уровня:

— Брэдли очень хороший противник, — сказал Финкельштейн. — Он выступал в лучших организациях мира — Bellator и UFC. Изначально мы хотели провести бой с Эмеевым, но пришлось искать другого соперника. В М-1 всегда проводятся только конкурентные бои, где шансы 50 на 50. Соперника для Шлеменко всегда найти сложно, ведь это очень высокий уровень. Мы сделали хорошее предложение Брэдли, и он согласился. Я надеюсь на долгий бой. Что касается дальнейших выступлений Шлеменко в М-1, то мы ведем с ним переговоры, хотим провести еще один или два боя с его участием в этом году.

Бои вечера M-1 Challenge 75 будут традиционно проводиться в рейдже — ринге с сеткой у канваса. Брэдли всегда дрался только в клетке, в то время как Шлеменко провел два недавних поединка в рейдже против Вячеслава Василевского. По словам Александра, поединки в клетке отличаются от ринга и тому подобного. В отличие от клетки здесь есть риск упасть за канаты, если соперник давит. При этом, по мнению Андрея Корешкова, Брэдли будет как раз стремиться зажать Шлеменко либо в углу, либо у канатов. Сам Александр говорит, что приготовил сюрпризы для Брэдли и знает как можно остановить его прессинг.

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Соглавным событием вечера станет поединок за титул чемпиона «М-1» в полусреднем весе между обладателем пояса Алексеем Кунченко и претендентом Максимом Грабовичем. Интересно, что Кунченко является учеником Шлеменко, в то время, как Грабович представляет «Клуб имени святого Александра Невского» из города Старый Оскол, где тренируется сам и тренирует молодых бойцов Федор Емельяненко. На взвешивании Кунченко показал вес 77 кг, Грабович — 76,9 кг.

Алексей Кунченко пришел в ММА из армейского рукопашного боя. В смешанных единоборствах провел 15 боев и во всех одержал победы, в апреле 2016 года стал чемпионом «М-1». На взвешивании перед боем он сказал, что ждет сложного поединка:

— Главная трудность в том, что Максим левша. Это мой первый бой с левшой в профессионалах. Я готовился, отрабатывал технику против левши в спаррингах, но все равно, проводить тренировочный поединок и выходить на реальный бой это разные вещи. Буду действовать по обстоятельствам. Могу отметить, что мой соперник хорошо развит физически — крепкий, выносливый, имеет борцовскую базу и базу ударной техники. Я смотрел много его боев и каждый раз он действовал по-разному — умеет подстраиваться под соперника и использовать свои сильные стороны.

3 марта, в день боя, Максим Грабович отпразднует свое 28-летие. Вероятно, это станет самым необычным днем рождения в его жизни. Боец рассказал, что лучшим подарком для него станет выигранный титул, но отметил, что с бойцами такого высокого уровня он еще не встречался:

— Конечно, очень хочется одержать победу, особенно в свой день рождения. Но Алексей Кунченко — самый серьезный соперник в моей карьере. Судя по его боям, он очень толковый боец. Готовлюсь ко всему, действовать буду по обстоятельствам. Тренировался рядом с Федором Емельяненко, но он был больше сконцентрирован на собственном поединке с Мэттом Митрионом, который так и не состоялся. Так что в основном со мной занимались Владимир Воронов и Александр Мичков.

Сергей ФИШ

из Москвы.