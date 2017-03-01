Александр Шлеменко: В детстве меня ударило пьяное животное
Один из самых известных российских бойцов ММА Александр Шлеменко 3 марта проведет в Москве бой с американцем Полом Брэдли. Накануне поединка 32-летний спортсмен пришел гости в редакцию «СЭ» и рассказал, за что он недолюбливает футболистов, почему терпеть не может алкоголь, сколько потратил на судебные разбирательства и почему Григория Лепса нельзя показывать в новогоднюю ночь.
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В РОССИИ ДРАТЬСЯ НЕ ТАК ВЫГОДНО, НО ПРИЯТНО
— Вы думали провести 3 марта бой в американском чемпионате Bellator, но потом решили биться в промоушене М-1. Почему?
— Действительно была такая дата. У меня были варианты по соперникам, но также было и предложение из M-1. С моим менеджером Алексеем Жернаковым запросили у Bellator разрешение выступить под эгидой M-1 и получили согласие.
Мне приятно выступать в России, когда собирается полный стадион, пускай даже это, может, не очень выгодно для моей карьеры. Хочется, чтобы больше ребят смотрели на земляков, видели отношение к делу.
— Планируете досрочно закончить бой в «Олимпийском»?
— Всегда не хочу доводить поединок до судейского решения, чтобы не было потом лишних разговоров. Допустим, в моем первом поединке с Вячеславом Василевским, где,
— В своем зале вы спаррингуете в клетке, но бой с Брэдли будет в рейдже (ринг с сеткой у канваса. — Прим «СЭ»). Есть ли
— У нас в зале стоит клетка. В США практически все бои проходят в клетках, они удобнее для поединков ММА. В ринге или рейдже есть риск упасть за канаты, если соперник давит. Насколько мне известно, Брэдли не бился ни в рэйдже, ни в ринге, а у меня достаточное количество таких поединков.
— Брэдли потерпел семь поражений в карьере, но лишь одно досрочно — техническим нокаутом коленями по корпусу. Накануне на тренировке много отрабатывали удары по корпусу…
— Не могу сказать, что пробить Пола по корпусу это план на бой. Просто я ударник, а он — больше борец. Я отрабатывал удары как способ встретить соперника, если он попытается перевести меня в партер. Но это только один из вариантов, вообще у меня всегда несколько планов на бой. Готовлю сюрпризы.
В КИНО ВЗЯЛ ЗА ГРУДКИ — И ВСЕ, А В БОЮ ЭТО НЕ ПРОКАТЫВАЕТ
— Брэдли боится, что его могут засудить в России…
— Я в России слишком серьезных судейских ошибок или
— Бой Федора с Мальдонадо не считаете спорным?
— Не скажу, что там жестко засудили, хотя решение спорное. Честно, была ничья — это мое мнение. Но как ни крути, победы Мальдонадо не было.
— Брэдли никогда не дрался за пределами США. Он сказал, что этот бой напоминает фильм «Рокки-4», в котором Рокки Бальбоа приехал драться с русским Иваном Драго. Он боится, что его убьют русские фанаты, если он победит вас. Нет ли желания «покошмарить» соперника перед поединком, допустим на взвешивании?
— Желания кошмарить нет. Наш народ даже слишком гостеприимен, чуть ли на руках их носят. Я еще не встречал ни одного иностранца, который бы приехал в Россию и не был удивлен. По фильмам у них складывается впечатление, что по приезду в Россию их охватит ужас, а на деле, все
— Для российских спортсменов «обмен любезностями» до боя не слишком распространенное явление, другое дело на Западе. Слова соперника выводили вас из себя?
— Не люблю, когда
— В США у вас были проблемы?
— Американцы хорошо относятся к русским — с интересом и уважением. Особенно если ты боец ММА. Однажды я ехал на машине и разговаривал за рулем по телефону. Ситуация была такая, что нужно было срочно ответить на звонок, звонил мой менеджер из России, а на дороге не было возможности притормозить. Меня остановил полицейский, я ему сказал, что я боец. Он мне ответил: «больше так не делай» и отпустил.
— Вы говорили, что не хотите уезжать из России, но в США хорошо развита индустрия ММА. Там много
— Мне интереснее развивать ММА в России. Лет пять назад в США условия для тренировок были намного лучше, чем у нас, но сейчас благодаря нашим общим усилиям здесь не хуже, чем в Штатах. Опять же у меня двое детей, и я хочу, чтобы они были гражданами России и жили здесь.
— Только в России знаменитые бойцы набирают учеников и ведут их, как например, Федор Емельяненко с его FedorTeam или вы с учениками из школы «Шторм». Можете представить в этой роли, например, Конора Макгрегора?
— Макгрегор занимается своей жизнью и думает только о том, сколько он заработает денег. У нас другой менталитет, чему я очень рад. Для многих наших бойцов деньги не являются первостепенными, и это хорошо.
— Правда, что после победы на «Гран-при» Bellator вам разрешили перевезти в Штаты несколько людей. Вместо того, чтобы посадить в самолет семью, вы отправились туда с Корешковым и Сарнавским?
— Не совсем так. После победы на «Гран-при» у меня появляется возможность привезти не одного, а двух секундантов за счет организации. Естественно мы ей воспользовались, ведь один только перелет стоит приличных денег. Секундантами были Александр Сарнавский и Андрей Корешков. Я хотел дать ребятам возможность зарабатывать. Да и другим российским бойцам. Вот зачем мне нужен был бой с Вячеславом Василевским? В
«БЕСЫ» ОТРАЖАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ В ОБЩЕСТВЕ
— Откуда такое благородство по отношению к Василевскому? Особенно после вашего с ним первого боя и конфликта, который тогда возник?
— Я всегда хорошо относился к землякам. Нас, россиян, намеренно обманывают, заставляют нас ненавидеть друг друга. Я хочу изменить эту ситуацию, чтобы русские люди объединились, чтобы мы не теряли наш национальный дух.
— Что вы имеете ввиду? Кто нас обманывает?
— Телевидение, американские фильмы и вся пропаганда, которая формирует одно устойчивое мнение, что человек человеку волк. Это неправильно. Если жить по этому принципу, то пострадают все. В природе есть
— Недавно вы подарили библиотеке книжку. Почему выбор пал на Достоевского «Бесы»?
— Попросили подарить книгу для подрастающего поколения — хотелось не просто для галочки. Вспомнил про эту книгу. Вообще Достоевский, можно сказать, русский пророк, который много что предсказал. Эта книга, как я считаю, может отражать сегодняшнее положение вещей в обществе.
— Давайте про музыку. Вы слушаете больше рэп?
— Я выбираю песни со смыслом, их приятно слушать. Перед боем могу включить русские народные, славянские песни.
— В начале года участвовали в дискуссии о том, что телевизионным новогодним шоу пора сменить репертуар…
— Когда взрослел, родители смотрели — да и сейчас одни и те же лица. Но мне в этом году не понравилось, что начали с песни Григория Лепса. Я к нему нормально отношусь, но нельзя крутить эту песню по федеральному каналу. Вот эти «все говорят, что пить нельзя, а я буду» — это же конкретный призыв к выпивке! Что мы потом с этого получим?
— Вы
— В одно время мне понравилась нарезка бойцовских хайлайтов под эту музыку и пошло… Для меня важно, чтобы музыка пробуждала внутри
— Вы суеверны? Или религиозны?
— Стараюсь не поддаваться, чтобы было поменьше суеверий. Но все равно
КОГДА ЖИВОТНЫЕ ЗАКОНЧАТСЯ, БУДЕМ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА?
— Вы часто говорите о вреде курения и алкоголя. Откуда такое?
— Наша страна вымирает только
— До драк не доходило?
— Нет.
— Сухой закон?
— Да. И у нас есть прецеденты — Чечня, Ингушетия. Думаю там, вы никогда не встретите подобную ситуацию.
— Уберем алкоголь из магазинов — проблема решится?
— Давайте так: у нас же есть еще проблема с наркотиками, но с ними борются. В магазине их не купить, и наркоманов куда меньше, чем алкоголиков. Запретим продажу алкоголя — не будет поголовного спаивания.
— Вы одно время были вегетарианцем, но это не очень хорошо сказалось на вашей карьере. Когда закончите со спортом, вы могли бы отказаться от мяса?
— Да. Но не факт. Говорят, что это хорошо для организма, но он не сможет переносить большие нагрузки. Надо сначала завершить, потом посмотрим. Наверное, вегетарианство — это правильно. Животных убивают, и это не очень правильно. Людей все больше, животных меньше, когда их не останется — будем есть друга?
ПЕРВЫЙ ГОНОРАР БЫЛ ТРИСТА ДОЛЛАРОВ
— Помните момент, когда решили заняться смешанными единоборствами? Нужно было
— И это тоже. Очень сильно любил бои, смотрел их с 1995 года на кассетах.
— Разрешил?
— Да, наверное, судьба — за неделю боец из «четверки» отказался, надо было
— Ваш первый гонорар?
— Да. Я был на дневном обучении с повышенной стипендией 600 рублей. На тот момент 300 долларов — это было девять тысяч. Разница колоссальная! После того, как я выиграл тот турнир, обо мне написали все газеты в моем городе. И тогда я понял, что такое профессиональный спорт, что судьба подкинула мне возможность.
— Вариантов кроме спорта не было?
— Особо не думал, только если тренировать. Многие спортсмены шли работать в ночные клубы «вышибалами». Ну, а как еще? Но меня это не устраивало — если в таком режиме жить, точно тренироваться не сможешь.
— Первый гонорар на что потратили?
— Хотел купить машину, на нее отложил. Потом выиграл еще два турнира «восьмерок», там был гонорар больше — уже тысяча долларов за три боя. И так пошло… Купил себе ВАЗ 2108, «восьмерку» — на что хватило денег. Был счастлив.
ФУТБОЛИСТЫ ОБНАГЛЕЛИ, ЛУЧШЕ БЫ ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЛИ В ММА
— Как считаете, что нужно, чтобы ММА еще стремительнее развивались в России?
— Нужно, чтобы оказывали большую поддержку, чтобы госкорпорации вкладывали средства в ММА, а не в футбол.
— Сами футбол смотрите?
— Сейчас нет. Мне не нравится как ведут себя многие футболисты. Особенно раздражает отношение к болельщикам. Да и выиграть они ничего толком не могут, терпят поражения от тех, кому вообще нельзя проигрывать. Вот как раз передо мной сейчас, на стене, фотография Андрея Аршавина висит. Человек прославился своим разговором с болельщиками после игры сборной России. Я считаю, если ты в большей степени получаешь деньги из бюджета, такие вещи не должен говорить. Раньше я сам играл в футбол и смотрел его. Даже выиграл первенство среди дворовых команд в Омске. Любимым игроком был Андрей Шевченко.
— В каких условиях вы первое время тренировались в Омске?
— У Владимира Зборовского появился зал еще в конце 60-х годов. У нас есть завод «Сатурн» и от завода было общежитие. Между двумя корпусами здания располагалась столовая, там снесли все стенки и переоборудовали под спортивный зал. В нем мы и тренировались. Потом перешли уже в школу «Шторм», проект которой я разрабатывал. Эта школа была открыта при помощи социальных инвестиций «Газпром нефти» — «Родные города», а также при поддержке правительства Омской области. Этот зал идеально оборудован под нас.
— Сколько людей занимается в вашей школе?
— В общей сложности порядка 500 человек. Это очень много, допустим, детская группа из 60-ти человек тренируется на площади в 200 кв. м. Мы пытаемся расширяться, в Омске уже есть филиал, плюс 11 марта планируем открытие школы «Шторм» в Новосибирске. Также постоянно стажируем тренеров. Считаю, что сейчас у ММА невероятный рост популярности, больше чем у других видов спорта. Также растет уровень российских соревнований. Раньше, когда я только начинал выступать в М-1, мы бились в казино. Эти турниры были совершенного другого уровня, никто даже не говорил о трансляциях на федеральных каналах и забитых стадионах. Сейчас это реальность.
НА СУДЫ ПОТРАТИЛ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
— Ваш контракт в Bellator на сколько поединков рассчитан?
— Пока не могу сказать. У меня были сложные отношения в связи с допинговыми претензиями ко мне и судебными тяжбами по этому поводу. Я потерял почти два года.
— Сколько денег потратили на судебные разбирательства?
— Порядка 100 тысяч долларов. Мне предлагали признать, что я сознательно принимал допинг, взамен обещали сократить срок дисквалификации. Признать такое я не мог, потому что воспитан
— Сколько боев вы хотите провести в этом году?
— Как можно больше. Я привык драться часто, мне нравится выходить в клетку. Для меня комфортно выступать один раз в два месяца. И это реально, ведь в начале карьеры я проводил три боя за вечер, и я, в принципе, могу выступать и в таком формате.
— Есть понимание, в каком возрасте вы хотели бы закончить выступления?
— Я пришел в смешанные единоборства в 14 лет. До этого мы бегали вместе с отцом на лыжах, и мне это больше нравилось, чем драться. Сейчас себя чувствую хорошо, считаю, что могу выступать. Для меня пример — Дэн Хендерсон. Но далеко ходить не надо — у нас есть Марат Балаев, ему сорок лет, он выиграл титул ACB. Многие просят совета: мол, мне 25 или 30, не поздно начать? Каждый для себя выбирает, это в голове есть
Александр Шлеменко встретится с Полом Брэдли в пятницу, 3 марта, в рамках турнира M-1 Challenge 75 в московском спорткомплексе «Олимпийский». Для бывшего чемпиона Bellator в средней весовой категории этот бой станет 65-м в 13-летней профессиональной карьере. Турнир стартует в 19.00 по Москве, а основная программа — в 21.30.
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