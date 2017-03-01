Александр Шлеменко: В детстве меня ударило пьяное животное

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В РОССИИ ДРАТЬСЯ НЕ ТАК ВЫГОДНО, НО ПРИЯТНО

— Вы думали провести 3 марта бой в американском чемпионате Bellator, но потом решили биться в промоушене М-1. Почему?

— Действительно была такая дата. У меня были варианты по соперникам, но также было и предложение из M-1. С моим менеджером Алексеем Жернаковым запросили у Bellator разрешение выступить под эгидой M-1 и получили согласие.

Мне приятно выступать в России, когда собирается полный стадион, пускай даже это, может, не очень выгодно для моей карьеры. Хочется, чтобы больше ребят смотрели на земляков, видели отношение к делу.

— Планируете досрочно закончить бой в «Олимпийском»?

— Всегда не хочу доводить поединок до судейского решения, чтобы не было потом лишних разговоров. Допустим, в моем первом поединке с Вячеславом Василевским, где, по-моему, вообще не было никаких вопросов, один судья поставил ничью. И это решение породило кучу вопросов. Хорошо, что был второй бой, и он все расставил по своим местам. Хочу побеждать без вопросов.

— В своем зале вы спаррингуете в клетке, но бой с Брэдли будет в рейдже (ринг с сеткой у канваса. — Прим «СЭ»). Есть ли какая-то разница? И у кого будет преимущество в связи с этим?

— У нас в зале стоит клетка. В США практически все бои проходят в клетках, они удобнее для поединков ММА. В ринге или рейдже есть риск упасть за канаты, если соперник давит. Насколько мне известно, Брэдли не бился ни в рэйдже, ни в ринге, а у меня достаточное количество таких поединков.

— Брэдли потерпел семь поражений в карьере, но лишь одно досрочно — техническим нокаутом коленями по корпусу. Накануне на тренировке много отрабатывали удары по корпусу…

— Не могу сказать, что пробить Пола по корпусу это план на бой. Просто я ударник, а он — больше борец. Я отрабатывал удары как способ встретить соперника, если он попытается перевести меня в партер. Но это только один из вариантов, вообще у меня всегда несколько планов на бой. Готовлю сюрпризы.

В КИНО ВЗЯЛ ЗА ГРУДКИ — И ВСЕ, А В БОЮ ЭТО НЕ ПРОКАТЫВАЕТ

— Брэдли боится, что его могут засудить в России…

— Я в России слишком серьезных судейских ошибок или какой-то предвзятости не замечал, а в Штатах такие моменты не редкость. Могу вспомнить, например, турнир в Bellator, когда Рафаэль Карвальо победил Мелвина Манхуфа в бою за чемпионский титул. Это мало назвать спорным решением, вообще непонятно почему он победил, мне показалось, что все пять раундов забрал Манхуф. Бой был скучным, я не спорю, но больше полезных действий делал Манхуф.

— Бой Федора с Мальдонадо не считаете спорным?

— Не скажу, что там жестко засудили, хотя решение спорное. Честно, была ничья — это мое мнение. Но как ни крути, победы Мальдонадо не было.

— Брэдли никогда не дрался за пределами США. Он сказал, что этот бой напоминает фильм «Рокки-4», в котором Рокки Бальбоа приехал драться с русским Иваном Драго. Он боится, что его убьют русские фанаты, если он победит вас. Нет ли желания «покошмарить» соперника перед поединком, допустим на взвешивании?

— Желания кошмарить нет. Наш народ даже слишком гостеприимен, чуть ли на руках их носят. Я еще не встречал ни одного иностранца, который бы приехал в Россию и не был удивлен. По фильмам у них складывается впечатление, что по приезду в Россию их охватит ужас, а на деле, все по-другому. Например, после каждого российского турнира проводится банкет для всех участников. В Америке вы такого не дождетесь.

— Для российских спортсменов «обмен любезностями» до боя не слишком распространенное явление, другое дело на Западе. Слова соперника выводили вас из себя?

— Не люблю, когда trash-talk неуважительный, когда переходят на какие-то оскорбления. Когда злюсь, могу совершать ошибки. Эмоции дают силу, но она может быстро закончится. Эту ярость не удается контролировать. Вот, к примеру, Василевский меня вывел из себя — чем закончился бой? Моим разбитым лицом, хотя я и победил — слишком хотел избить его, из-за этого пропускал и делал ошибки. С Манхуфом я был собран, не был на него зол — и не пропустил ни одного удара. В последнем бою с Гроувом был момент, когда я психанул, но мне удавалось контролировать эмоции. Когда нет контроля — победа дается сложнее, ведь ты не обращаешь внимания на защиту, просто хочется взять человека и… Это не выход. В кино взял за грудки — и все, а в бою это не прокатывает.

— В США у вас были проблемы?

— Американцы хорошо относятся к русским — с интересом и уважением. Особенно если ты боец ММА. Однажды я ехал на машине и разговаривал за рулем по телефону. Ситуация была такая, что нужно было срочно ответить на звонок, звонил мой менеджер из России, а на дороге не было возможности притормозить. Меня остановил полицейский, я ему сказал, что я боец. Он мне ответил: «больше так не делай» и отпустил.

— Вы говорили, что не хотите уезжать из России, но в США хорошо развита индустрия ММА. Там много спарринг-партнеров, лучше условия для тренировок — почему все-таки не рассматриваете вариант переезда?

— Мне интереснее развивать ММА в России. Лет пять назад в США условия для тренировок были намного лучше, чем у нас, но сейчас благодаря нашим общим усилиям здесь не хуже, чем в Штатах. Опять же у меня двое детей, и я хочу, чтобы они были гражданами России и жили здесь.

— Только в России знаменитые бойцы набирают учеников и ведут их, как например, Федор Емельяненко с его FedorTeam или вы с учениками из школы «Шторм». Можете представить в этой роли, например, Конора Макгрегора?

— Макгрегор занимается своей жизнью и думает только о том, сколько он заработает денег. У нас другой менталитет, чему я очень рад. Для многих наших бойцов деньги не являются первостепенными, и это хорошо.

— Правда, что после победы на «Гран-при» Bellator вам разрешили перевезти в Штаты несколько людей. Вместо того, чтобы посадить в самолет семью, вы отправились туда с Корешковым и Сарнавским?

— Не совсем так. После победы на «Гран-при» у меня появляется возможность привезти не одного, а двух секундантов за счет организации. Естественно мы ей воспользовались, ведь один только перелет стоит приличных денег. Секундантами были Александр Сарнавский и Андрей Корешков. Я хотел дать ребятам возможность зарабатывать. Да и другим российским бойцам. Вот зачем мне нужен был бой с Вячеславом Василевским? В каком-то смысле я хотел дать ему шанс. Моя победа над ним ничего ему не даст, но если бы он выиграл — мы бы сразу поменялись местами, и он вместо меня смог бы продолжить карьеру в США. Уверен, многие на моем месте не пошли бы на такой риск.

«БЕСЫ» ОТРАЖАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

— Откуда такое благородство по отношению к Василевскому? Особенно после вашего с ним первого боя и конфликта, который тогда возник?

— Я всегда хорошо относился к землякам. Нас, россиян, намеренно обманывают, заставляют нас ненавидеть друг друга. Я хочу изменить эту ситуацию, чтобы русские люди объединились, чтобы мы не теряли наш национальный дух.

— Что вы имеете ввиду? Кто нас обманывает?

— Телевидение, американские фильмы и вся пропаганда, которая формирует одно устойчивое мнение, что человек человеку волк. Это неправильно. Если жить по этому принципу, то пострадают все. В природе есть волки-одиночки. Но если вдруг они попадаются на глаза стае, то их просто разрывают на части.

— Недавно вы подарили библиотеке книжку. Почему выбор пал на Достоевского «Бесы»?

— Попросили подарить книгу для подрастающего поколения — хотелось не просто для галочки. Вспомнил про эту книгу. Вообще Достоевский, можно сказать, русский пророк, который много что предсказал. Эта книга, как я считаю, может отражать сегодняшнее положение вещей в обществе.

— Давайте про музыку. Вы слушаете больше рэп?

— Я выбираю песни со смыслом, их приятно слушать. Перед боем могу включить русские народные, славянские песни.

— В начале года участвовали в дискуссии о том, что телевизионным новогодним шоу пора сменить репертуар…

— Когда взрослел, родители смотрели — да и сейчас одни и те же лица. Но мне в этом году не понравилось, что начали с песни Григория Лепса. Я к нему нормально отношусь, но нельзя крутить эту песню по федеральному каналу. Вот эти «все говорят, что пить нельзя, а я буду» — это же конкретный призыв к выпивке! Что мы потом с этого получим?

— Вы по-прежнему выходите на бой под музыку Within Temptation «Angel».

— В одно время мне понравилась нарезка бойцовских хайлайтов под эту музыку и пошло… Для меня важно, чтобы музыка пробуждала внутри какие-то чувства. И так продолжается с моей композицией — ко мне приходят какие-то воспоминания, возможно, поэтому и выбираю ее до сих пор. Если честно, страшно другую ставить. Вдруг не пойдет….

— Вы суеверны? Или религиозны?

— Стараюсь не поддаваться, чтобы было поменьше суеверий. Но все равно какие-то всплывают же, остаются традиции — как вот с музыкой, например. Религиозен в меру. Когда человек слишком во что-то погружается, этим человеком слишком легко манипулировать.

КОГДА ЖИВОТНЫЕ ЗАКОНЧАТСЯ, БУДЕМ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА?

— Вы часто говорите о вреде курения и алкоголя. Откуда такое?

— Наша страна вымирает только из-за этого, никак не можем побороть убыль населения. Мы боремся с превышением скоростного режима на дорогах, но оно само по себе не так страшно, если ты в трезвом уме. На моих глазах хоронили маленьких детей, которых сбил пьяный водитель… Пытаюсь говорить, подходил недавно к трем ребятам, заставлял потушить сигарету. Это ненормально, когда в парке, где гуляют дети, у взрослого хватает наглости идти и курить! И когда ты делаешь замечание, он еще и недоволен! Слава богу, что приняли у нас закон о запрете курения в общественных местах.

— До драк не доходило?

— Нет. Кто-то меня на улице узнает, кто-то нет — для меня важно, чтобы не было таких нарушений. Знаете, была у меня ситуация в детстве нехорошая… Мне было лет семь, я взял у друга велосипед «Урал» — не дотягивался до седла, ехал под рамой. Навстречу шло какое-то пьяное, не побоюсь этого слова, животное. И оно мне заехало кулаком в лицо. Просто так. Я упал, убежал от него… Испугался, это же взрослый человек. Конечно, если сейчас такое животное нарвется на меня, профессионального бойца, сейчас — пусть попробует ударить. Но наши дети страдают из-за таких алкашей, это ненормально. И кроме как радикальных мер тут ничего не может быть.

— Сухой закон?

— Да. И у нас есть прецеденты — Чечня, Ингушетия. Думаю там, вы никогда не встретите подобную ситуацию.

— Уберем алкоголь из магазинов — проблема решится?

— Давайте так: у нас же есть еще проблема с наркотиками, но с ними борются. В магазине их не купить, и наркоманов куда меньше, чем алкоголиков. Запретим продажу алкоголя — не будет поголовного спаивания. Порядок-то навести не сложно, было бы желание.

— Вы одно время были вегетарианцем, но это не очень хорошо сказалось на вашей карьере. Когда закончите со спортом, вы могли бы отказаться от мяса?

— Да. Но не факт. Говорят, что это хорошо для организма, но он не сможет переносить большие нагрузки. Надо сначала завершить, потом посмотрим. Наверное, вегетарианство — это правильно. Животных убивают, и это не очень правильно. Людей все больше, животных меньше, когда их не останется — будем есть друга?

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР БЫЛ ТРИСТА ДОЛЛАРОВ

— Помните момент, когда решили заняться смешанными единоборствами? Нужно было как-то зарабатывать?

— И это тоже. Очень сильно любил бои, смотрел их с 1995 года на кассетах. Где-то слышал, что люди получают за это деньги, но нам на соревнованиях давали только медали и грамоты, редко какие-то призы. Когда тебе 18, чтобы выступать на уровне, надо тренироваться. А где брать деньги и как существовать, если не работать? Профессиональные бои дают такую возможность. И вот в 2004 году сказал своему тренеру — может, попробую?

— Разрешил?

— Да, наверное, судьба — за неделю боец из «четверки» отказался, надо было кого-то найти. А тут я как раз пришел. Выиграл первый бой за 40 секунд, вышел на второй — тоже победил. До этого мне приходилось драться и по семь боев за день. А тут я за восемь минут в общей сложности получил триста долларов.

— Ваш первый гонорар?

— Да. Я был на дневном обучении с повышенной стипендией 600 рублей. На тот момент 300 долларов — это было девять тысяч. Разница колоссальная! После того, как я выиграл тот турнир, обо мне написали все газеты в моем городе. И тогда я понял, что такое профессиональный спорт, что судьба подкинула мне возможность.

— Вариантов кроме спорта не было?

— Особо не думал, только если тренировать. Многие спортсмены шли работать в ночные клубы «вышибалами». Ну, а как еще? Но меня это не устраивало — если в таком режиме жить, точно тренироваться не сможешь.

— Первый гонорар на что потратили?

— Хотел купить машину, на нее отложил. Потом выиграл еще два турнира «восьмерок», там был гонорар больше — уже тысяча долларов за три боя. И так пошло… Купил себе ВАЗ 2108, «восьмерку» — на что хватило денег. Был счастлив.

ФУТБОЛИСТЫ ОБНАГЛЕЛИ, ЛУЧШЕ БЫ ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЛИ В ММА

— Как считаете, что нужно, чтобы ММА еще стремительнее развивались в России?

— Нужно, чтобы оказывали большую поддержку, чтобы госкорпорации вкладывали средства в ММА, а не в футбол.

— Сами футбол смотрите?

— Сейчас нет. Мне не нравится как ведут себя многие футболисты. Особенно раздражает отношение к болельщикам. Да и выиграть они ничего толком не могут, терпят поражения от тех, кому вообще нельзя проигрывать. Вот как раз передо мной сейчас, на стене, фотография Андрея Аршавина висит. Человек прославился своим разговором с болельщиками после игры сборной России. Я считаю, если ты в большей степени получаешь деньги из бюджета, такие вещи не должен говорить. Раньше я сам играл в футбол и смотрел его. Даже выиграл первенство среди дворовых команд в Омске. Любимым игроком был Андрей Шевченко.

— В каких условиях вы первое время тренировались в Омске?

— У Владимира Зборовского появился зал еще в конце 60-х годов. У нас есть завод «Сатурн» и от завода было общежитие. Между двумя корпусами здания располагалась столовая, там снесли все стенки и переоборудовали под спортивный зал. В нем мы и тренировались. Потом перешли уже в школу «Шторм», проект которой я разрабатывал. Эта школа была открыта при помощи социальных инвестиций «Газпром нефти» — «Родные города», а также при поддержке правительства Омской области. Этот зал идеально оборудован под нас.

— Сколько людей занимается в вашей школе?

— В общей сложности порядка 500 человек. Это очень много, допустим, детская группа из 60-ти человек тренируется на площади в 200 кв. м. Мы пытаемся расширяться, в Омске уже есть филиал, плюс 11 марта планируем открытие школы «Шторм» в Новосибирске. Также постоянно стажируем тренеров. Считаю, что сейчас у ММА невероятный рост популярности, больше чем у других видов спорта. Также растет уровень российских соревнований. Раньше, когда я только начинал выступать в М-1, мы бились в казино. Эти турниры были совершенного другого уровня, никто даже не говорил о трансляциях на федеральных каналах и забитых стадионах. Сейчас это реальность.

НА СУДЫ ПОТРАТИЛ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

— Ваш контракт в Bellator на сколько поединков рассчитан?

— Пока не могу сказать. У меня были сложные отношения в связи с допинговыми претензиями ко мне и судебными тяжбами по этому поводу. Я потерял почти два года.

— Сколько денег потратили на судебные разбирательства?

— Порядка 100 тысяч долларов. Мне предлагали признать, что я сознательно принимал допинг, взамен обещали сократить срок дисквалификации. Признать такое я не мог, потому что воспитан по-другому. Не деньги главное в жизни, а честь. Если мы будем думать об этом, наша жизнь изменится в лучшую сторону. К сожалению, для многих деньги выходят на первый план, но люди забыли, что это просто бумажки, и они целью жизни быть не могут.

— Сколько боев вы хотите провести в этом году?

— Как можно больше. Я привык драться часто, мне нравится выходить в клетку. Для меня комфортно выступать один раз в два месяца. И это реально, ведь в начале карьеры я проводил три боя за вечер, и я, в принципе, могу выступать и в таком формате.

— Есть понимание, в каком возрасте вы хотели бы закончить выступления?

— Я пришел в смешанные единоборства в 14 лет. До этого мы бегали вместе с отцом на лыжах, и мне это больше нравилось, чем драться. Сейчас себя чувствую хорошо, считаю, что могу выступать. Для меня пример — Дэн Хендерсон. Но далеко ходить не надо — у нас есть Марат Балаев, ему сорок лет, он выиграл титул ACB. Многие просят совета: мол, мне 25 или 30, не поздно начать? Каждый для себя выбирает, это в голове есть какой-то переключатель. Если бы я конкурировал в 50−60 лет с молодыми бойцами и их побеждал, поверьте, я бы был счастливее, чем просто сидел на пенсии и вспоминал бы, как дрался в молодости.

Александр Шлеменко встретится с Полом Брэдли в пятницу, 3 марта, в рамках турнира M-1 Challenge 75 в московском спорткомплексе «Олимпийский». Для бывшего чемпиона Bellator в средней весовой категории этот бой станет 65-м в 13-летней профессиональной карьере. Турнир стартует в 19.00 по Москве, а основная программа — в 21.30.