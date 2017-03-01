Легенда ММА Джефф Монсон проведет бой в Самаре
Легенда боев без правил Джефф Монсон проведет в Самаре бой с действующим чемпионом мира по панкратиону и грэпплингу среди ветеранов, самарцем Леонидом Хапчиком. Встреча запланирована на 19 мая.
Договоренность о том, что встреча двух бойцов на самарском ринге состоится в конце мая, была заключена еще месяц назад. Однако организаторы держали это в секрете до последнего момента. И только в минувшее воскресенье об этом стало известно широкому кругу любителей единоборств.
Монсон также подтвердил свои намерения снова приехать в Самару и обратился к самарцам, пригласив их на свой бой, который пройдет в «МТЛ-Арене».
Напомним, атлет уже посещал Самару — три года назад он приезжал в город с
Проанонсированная «битва звезд» будет организована и проведена федерацией панкратиона Самарской области.
Джеффри Уильям Монсон, или как его еще называют на ринге, The Snowman родился 18 января 1971 года. В 2015 г. американец получил российское гражданство. Выступает в смешанных единоборствах (Mixed Martial Arts) и бразильском
Леонид Владимирович Хапчик — обладатель синего пояса 2-й степени по бразильском
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