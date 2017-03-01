Легенда ММА Джефф Монсон проведет бой в Самаре

Договоренность о том, что встреча двух бойцов на самарском ринге состоится в конце мая, была заключена еще месяц назад. Однако организаторы держали это в секрете до последнего момента. И только в минувшее воскресенье об этом стало известно широкому кругу любителей единоборств.

Монсон также подтвердил свои намерения снова приехать в Самару и обратился к самарцам, пригласив их на свой бой, который пройдет в «МТЛ-Арене».

Напомним, атлет уже посещал Самару — три года назад он приезжал в город с мастер-классами.

Проанонсированная «битва звезд» будет организована и проведена федерацией панкратиона Самарской области.

Джеффри Уильям Монсон, или как его еще называют на ринге, The Snowman родился 18 января 1971 года. В 2015 г. американец получил российское гражданство. Выступает в смешанных единоборствах (Mixed Martial Arts) и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.