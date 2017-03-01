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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28926568/
1 марта 2017, 8:26 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец ММА Нурмагомедов встретился с Тайсоном и подарил папаху

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона встретился с известным боксером Майком Тайсоном. Об этом сам Нурмагомедов написал на своей странице в социальной сети Instagram.

<em>МОСКВА 1 марта. /ТАСС/. </em>Российский боец смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона встретился с известным боксером <span class=error>Майком</span> <span class=error>Тайсоном</span>. Об этом сам Нурмагомедов написал на своей странице в социальной сети Instagram. Увеличить
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Нурмагомедов написал, что счастлив осуществить свою мечту и встретиться с легендарным боксером, который пригласил россиянина в свой дом в штате Невада. Поединок россиянина с Фергюсоном состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Сегодня встретился с Майком Тайсоном. Он подарил мне перчатку с автографом, а я ему подарил папаху. Также он пожелал мне удачи в предстоящем бою», — написал Нурмагомедов.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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