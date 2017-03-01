Боец ММА Нурмагомедов встретился с Тайсоном и подарил папаху
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона встретился с известным боксером Майком Тайсоном. Об этом сам Нурмагомедов написал на своей странице в социальной сети Instagram.
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Нурмагомедов написал, что счастлив осуществить свою мечту и встретиться с легендарным боксером, который пригласил россиянина в свой дом в штате Невада. Поединок россиянина с Фергюсоном состоится 4 марта на турнире UFC 209 в
«Сегодня встретился с Майком Тайсоном. Он подарил мне перчатку с автографом, а я ему подарил папаху. Также он пожелал мне удачи в предстоящем бою», — написал Нурмагомедов.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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