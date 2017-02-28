Шлеменко и Нурмагомедов: два боя уик-энда

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3 марта в столичном «Олимпийском» пройдет турнир M-1 Challenge 75 с участием Александра Шлеменко, в рамках которого он встретится с Полом Брэдли, а в ночь на 5 марта по Москве непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Тони Фергюсоном за звание временного чемпиона. «СЭ» собирает главное о двух поединках.

28 февраля, вторник

РЕПОРТАЖ ДНЯ

Соперником Александра Шлеменко в поединке сначала должен был стать Рамазан Эмеев, но он получил травму и не успел восстановиться до 3 марта. Организация «M-1 Global» бой с участием Шлеменко не отменила, а нашла другого соперника — американца Пола Брэдли, который ранее выступал в престижных заокеанских промоушенах UFC и Bellator. Перед открытой тренировкой Александр отметил, что Брэдли — неуступчивый боец и поединок с ним будет очень зрелищным.

ИНТЕРВЬЮ НУРМАГОМЕДОВА

В предыдущем бою Хабиб Нурмагомедов болевым приемом одержал победу над американцем Майклом Джонсоном, доведя свою беспроигрышную серию до 24 побед.

— Когда я закончил первый раунд, я увидел, что Дана Уайт находится очень близко ко мне. Он сказал: «У тебя бой, ты должен быть сконцентрирован на нем сейчас», — рассказал Нурмагомедов, которого цитирует официальный канал UFC в Youtube. — На что я ответил: «Да все в порядке, этот бой почти закончен». Майкл Джонсон непростой парень, но я превзошел его в бою. И я спросил: «Когда ты дашь мне титульный бой?».

Когда я пришел в этот вид спорта, хотел только одного — стать непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Это моя мечта. Конор Макгрегор никогда не был моей мечтой, я никогда о нем не думал. Да мне вообще плевать на Конора! Я думаю только о чемпионском поясе.

Когда я захожу в клетку, думаю: это еще один соперник, и я должен его прикончить. Не важно кто. UFC дал мне этого соперника, и я собираюсь его побить. ​.

НОВОСТЬ ДНЯ

Главная прелесть боя Нурмагомедов — Фергюсон состоит в том, что победителю обещают встречу с самим Конором Макгрегором. Это не просто домыслы, а слова президента UFC Даны Уайта.

— Не знаю, на какой стадии находятся переговоры между Макгрегором и Мейуэзером, — приводит TMZ слова Уайта. — Я рассчитываю, что Конор проведет следующий бой с победителем поединка Фергюсон — Нурмагомедов. Это первый и второй номера рейтинга, они — жесткие бойцы. Они ненавидят друг друга, лучшего боя нельзя придумать. Макгрегор и Нурмагомедов? Хабиб крут, но в силе Конора сомневаются с момента его прихода в UFC.

ЦИТАТА ДНЯ

Отец и тренер лучшего российского бойца ММА Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын Хабиб завершит профессиональную карьеру в 2018 году.

— Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу действительно нужно будет завершать, — приводит life.ru слова Нурмагомедова-старшего. — Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс, и он небеспредельный. Для боев Хабибу осталось полтора-два года.