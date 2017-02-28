Шлеменко нашел слабые стороны у Брэдли

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Соперником Александра Шлеменко в поединке сначала должен был стать Рамазан Эмеев, но он получил травму и не успел восстановиться до 3 марта. Организация «M-1 Global» бой с участием Шлеменко не отменила, а нашла другого соперника — американца Пола Брэдли, который ранее выступал в престижных заокеанских промоушенах UFC и Bellator. Перед открытой тренировкой Александр отметил, что Брэдли — неуступчивый боец и поединок с ним будет очень зрелищным.

КОРЕШКОВ ПОДДЕРЖИТ ШЛЕМЕНКО

В зал вместе со Шлеменко приехали и его подопечные — Андрей Корешков и Александр Сарнавский. В паре со своим учителем в ринг вышел Сарнавский. Корешков, который восстанавливается после травмы, наблюдал за тренировкой в углу ринга.

— Пока я делаю только гимнастические упражнения, — сказал Корешков, — стараюсь вернуться к тренировкам как можно скорее. Я приехал вместе со Шлеменко, чтобы поддержать его в бою с Брэдли. Соперник у Александра очень серьезный, неуступчивый и мощный. Он борец, но с неплохой ударной техникой. Я знаю план на бой, но раскрывать его заранее не могу. Брэдли, мне кажется, будет стараться прессинговать — прижимать соперника к канатам или загонять в угол. Он неплохо бьет правой рукой, но при случае постарается перевести бой в партер.

Сам Шлеменко после открытой тренировки назвал слабые стороны Брэдли. По его мнению американец плохо работает ногами, также не очень хорошо проводит в партере грэпплинг-приемы.

Для Брэдли предложение выступить в России стало неожиданностью. За всю свою карьеру он ни разу не бился за пределами США. Когда Полу предложили бой в России, он сначала сомневался, но когда назвали сумму гонорара, согласился, не раздумывая. Для Брэдли Россия выглядит диковиной страной, и он всерьез опасается, что в случае победы над Шлеменко на него нападут поклонники российского бойца. По словам американца, бой в России ему представляется похожим на фильм «Рокки-4», где боксер Бальбоа отправился на бой в Москву против Ивана Драго. Также Брэдли не доверяет российскому судейству. Поэтому он постарается закончить бой досрочно, чтобы не доводить до решения.

Статистика Брэдли — 32 боя, 23 победы и 7 поражений. Два боя были признаны несостоявшимися — один из-за столкновения соперников головами во время поединка, второй — из-за сильного дождя. Брэдли дебютировал на профессиональном уровне в 2006 году и за свою карьеру успел выступить в UFC, Bellator и Strikeforce. Несмотря на серьезное количество поражений, американец проиграл досрочно лишь однажды — в феврале 2010 года на турнире Strikeforce, он был отправлен в технический нокаут Люком Рокхолдом, получив коленями по корпусу. Во время открытой тренировки Шлеменко большое внимание уделял как раз такому приему.

ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Помимо боя Шлеменко — Брэдли соглавным событием вечера будет бой между Алексеем Кунченко и Максимом Грабовичем за званием чемпиона «M-1» в полусредней весовой категории. В настоящее время поясом владеет Кунченко, Грабович — претендент.

— Это будет интересный поединок двух хороших бойцов, — сказал Андрей Корешков. — Но я уверен, что Алексей выиграет.

Предпочтения Корешкова объяснимы — Кунченко тренируется вместе с ним под руководством Александра Шлеменко и также пришел в ММА через армейский рукопашный бой. Кунченко дебютировал в профессионалах в 2013 году, с тех пор провел 15 поединков, во всех одержал победы, в 11 выиграл нокаутом. В основном бился в «M-1» и стал в апреле прошлого года чемпионом организации, после победы над Мурадом Абдулаевым.