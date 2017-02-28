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28 февраля 2017, 14:35 | Летние: Единоборства | ТАСС

Монсон 22 апреля проведет бой с освободившимся из тюрьмы Новоселовым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Известный американский боец Джефф Монсон 22 апреля в Курске проведет поединок против россиянина Максима Новоселова. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бывший чемпион Европы по боевому самбо провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Увеличить
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«Монсон встретится с Новоселовым на турнире “Битва титанов” 22 апреля в Курске», — сообщил собеседник агентства.

46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он продолжает карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений.

Новоселов провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Он является чемпионом Европы по боевому самбо. Новоселов вышел из колонии в апреле прошлого года. В активе 44-летнего бойца три победы и два поражения.
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