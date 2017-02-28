Монсон 22 апреля проведет бой с освободившимся из тюрьмы Новоселовым

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«Монсон встретится с Новоселовым на турнире “Битва титанов” 22 апреля в Курске», — сообщил собеседник агентства.

46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он продолжает карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений.

Новоселов провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Он является чемпионом Европы по боевому самбо. Новоселов вышел из колонии в апреле прошлого года. В активе 44-летнего бойца три победы и два поражения.