Основатель советского тхэквондо провел во Владивостоке эксперименты по биомеханике приемов

«В течение пяти лет я пишу книгу, посвященную технике и биомеханике ударных действий в тхэквондо, и ощутил острую нехватку специалистов и оборудования по этому направлению в России. После семинара (по биомеханике для приморских тренеров и их воспитанников — прим. ТАСС) я должен был уезжать в Южную Корею и проводить эксперимент там, однако буквально перед вылетом узнал, что необходимая нам система доступна в школе искусства, культуры и спорта ДВФУ», — цитируются в сообщении слова Рудольфа Кана.

Эксперименты он проводил с помощью оборудования XSENS, которое предназначено для исследований в области спорта, спортивной медицины и адаптивной физической культуры. Эта система представляет собой 3D-кинематический костюм, который с помощью 17 датчиков в режиме реального времени регистрирует, измеряет и анализирует движения тела человека в пространстве. Система записывает и воспроизводит на компьютере 3D-модель и графики измерений по нескольким параметрам: скорость, ускорение, угловые, временные и пространственные характеристики движений.

Система XSENS позволила проанализировать все показатели, которые характеризуют рациональность выполнения удара. С помощью полученных данных можно объяснить, как выполнить наиболее сильный удар, затратив наименьшее количество энергии, и сделать технику спортсмена заметно эффективнее. Рудольф Кан намерен дополнить книгу практическими экспериментами, чтобы в будущем все споры в этой области имели под собой научную почву. Он планирует описать выполнение технических действий с точки зрения биомеханики, так как считает, что это и есть правильный путь к созданию единой техники тхэквондо.