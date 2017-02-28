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28 февраля 2017, 9:22 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Джефф Монсон будет драться с россиянином, отсидевшим за убийство

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон встретится с россиянином Максимом Новоселовым в рамках турнира «Битва титанов», который состоится 22 апреля в Курске. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Интерфакс».

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон встретится с россиянином Максимом Новоселовым в рамках турнира Битва титанов который состоится 22 апреля в Курске. Увеличить
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По словам одного из организаторов, соглашение с Монсоном подписано, спортсмен получил аванс за бой. «Джефф рассчитывает, что победа над Максимом будет достаточно легкой, так как Новоселов 14 лет провел в местах заключения. Конечно, он не переставал тренироваться, но такого опыта, как у Монсона, у этого парня, конечно, нет», — заявил организатор.

Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо. В 1993 году его приговорили к 14 годам колонии за убийство, в 2004 году боец вышел на свободу. В 2012-м его осудили на 3,5 года за наркоторговлю. Официальная статистика Новоселова — пять поединков, три победы, два поражения. В активе 46-летнего Монсона 87 боев, в которых он одержал 60 побед (38 удушающими или болевыми приемами) и потерпел 26 поражений. Еще один поединок завершился вничью.
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