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28 февраля 2017, 9:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном дали отрицательный результат

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Все допинг-тесты российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Менеджер российского бойца смешанного стиля сказал что все пробы оказались чистыми. Увеличить
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«Если бы тесты не были “чистыми”, бой не состоялся бы», — сказал Магомедов, отметив, что Нурмагомедов сдал не менее четырех допинг-тестов.

Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас- Вегасе (США, штат Невада).

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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Новости Единоборств

Боец UFC Нурмагомедов надеется провести бой против Макгрегора в России

Боец UFC Нурмагомедов надеется провести бой против Макгрегора в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов надеется провести возможный титульный поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора в России. Об этом Нурмагомедов сообщил в эфире программы MMA Hour, которая транслируется на портале MMAfighting.
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28 февраля

Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном дали отрицательный результат

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