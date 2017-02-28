Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном дали отрицательный результат
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Все
допинг-тесты российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
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«Если бы тесты не были “чистыми”, бой не состоялся бы», — сказал Магомедов, отметив, что Нурмагомедов сдал не менее четырех
Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас- Вегасе (США, штат Невада).
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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