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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28914204/
28 февраля 2017, 9:09 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец UFC Нурмагомедов надеется провести бой против Макгрегора в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов надеется провести возможный титульный поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора в России. Об этом Нурмагомедов сообщил в эфире программы MMA Hour, которая транслируется на портале MMAfighting.

<em>МОСКВА 28 февраля. /ТАСС/. </em>Российский боец смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов надеется провести возможный титульный поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца <span class=error>Конора</span> Макгрегора в России. Об этом Нурмагомедов сообщил в эфире программы MMA <span class=error>Hour</span> которая транслируется на портале MMAfighting. Увеличить
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4 марта Нурмагомедов проведет бой против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона организации в легком весе на турнире UFC 209. Ранее глава организации Дэйна Уайт сообщил, что победитель поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном получит право на бой с Макгрегором.

«Я надеюсь, что наш бой с Конором пройдет в России, — сказал Нурмагомедов. — Шансы на это — 50 на 50, все зависит от него. Если он скажет, что хочет подраться со мной в России, UFC сделает этот бой».

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, за бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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