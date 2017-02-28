Боец UFC Нурмагомедов надеется провести бой против Макгрегора в России

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4 марта Нурмагомедов проведет бой против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона организации в легком весе на турнире UFC 209. Ранее глава организации Дэйна Уайт сообщил, что победитель поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном получит право на бой с Макгрегором.

«Я надеюсь, что наш бой с Конором пройдет в России, — сказал Нурмагомедов. — Шансы на это — 50 на 50, все зависит от него. Если он скажет, что хочет подраться со мной в России, UFC сделает этот бой».

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, за бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.