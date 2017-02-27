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27 февраля 2017, 12:57 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Отцу и родным Нурмагомедова отказали в выдаче визы США

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, власти США отказали в выдаче визы.

Абдулманапу Нурмагомедову отцу и тренеру российского бойца <span class=error>ММА</span> <span class=error>Хабиба</span> Нурмагомедова власти США отказали в выдаче визы. Увеличить
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Таким образом, он не сможет поддержать своего сына, которому 4 марта в Лас-Вегасе предстоит провести бой с Тони Фергюссоном за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе.

Кроме того, в визах было отказано кузену Нурмагомедова Шамилю Заурову и троюродному брату Магомедрасулу Хасбулаеву, сообщает «Лайф».

26 февраля Хабиб Нурмагомедов вылетел в США на бой с Фергюссоном.
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