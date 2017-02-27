Отцу и родным Нурмагомедова отказали в выдаче визы США

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Таким образом, он не сможет поддержать своего сына, которому 4 марта в Лас-Вегасе предстоит провести бой с Тони Фергюссоном за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе.



Кроме того, в визах было отказано кузену Нурмагомедова Шамилю Заурову и троюродному брату Магомедрасулу Хасбулаеву, сообщает «Лайф».



26 февраля Хабиб Нурмагомедов вылетел в США на бой с Фергюссоном.