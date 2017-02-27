Первенство мира по ММА: шесть золотых для сборной России

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Медали высшей пробы в копилку нашей команды положили Руслан Сатиев (весовая категория до 52 кг), Имран Сатиев (до 57 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Абас Юсупов (65,8 кг), Магомедрасул Хахулмагомедов (70,3 кг), Игорь Глазков (до 93 кг).

Кроме этого, серебряными призерами стали три российских спортсмена: Загирхан Ибрагимов (категория до 48 кг), Алексей Трофимов (до 77,1 кг), Илья Иващенко (до 84 кг). Серебро в общекомандном зачете досталось сборной Украины, бронза — бойцам Казахстана.

«Очень важно, что первенство мира впервые прошло именно в России, — отметил после турнира президент Союза ММА России Федор Емельяненко. — Я рад, что его принял город с такой богатой историей, как Ярославль. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в самих соревнованиях и в их организации, — все прошло на высоком уровне».

По словам прославленного бойца, в прошлом году российские спортсмены задали высокую планку, завоевав максимальное число наград на чемпионатах Европы и мира: «Мы будем поддерживать нашу юношескую сборную, чтобы высокий результат сохранился и в будущем».

«Мы проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского ММА с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сами правила значительно отличаются от взрослых, позволяют проводить юношеские чемпионаты разных уровней. Теперь ребята могут заниматься смешанными боевыми единоборствами с 10 лет, а с 12 лет участвовать в соревнованиях», — добавил Емельяненко.