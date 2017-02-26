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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28894681/
26 февраля 2017, 13:19 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец ММА Багаутинов может продолжить карьеру в Fight Nights

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов может продолжить карьеру в российской организации Fight Nights (FN). Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.

Ранее стало известно что Багаутинов не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом. Увеличить
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Ранее стало известно, что Багаутинов не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы знаем, что контракт Али с UFC не был продлен, — сказал Гаджиев. — Но тут много факторов — помимо желания самого Али, есть еще возможный уровень оппонирования ему. Конечно, у нас есть интересные соперники для Багаутинова, исключая брата, конечно. В настоящий момент мы ведем такую работу (переговоры с Багаутиновым)».

Российский боец провалил допинг-тест после титульного боя с американцем Деметриусом Джонсоном, который состоялся 14 июня, и был дисквалифицирован на год. В организме Багаутинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.
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