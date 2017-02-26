Боец ММА Багаутинов может продолжить карьеру в Fight Nights
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов может продолжить карьеру в российской организации Fight Nights (FN). Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.
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Ранее стало известно, что Багаутинов не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
«Мы знаем, что контракт Али с UFC не был продлен, — сказал Гаджиев. — Но тут много факторов — помимо желания самого Али, есть еще возможный уровень оппонирования ему. Конечно, у нас есть интересные соперники для Багаутинова, исключая брата, конечно. В настоящий момент мы ведем такую работу (переговоры с Багаутиновым)».
Российский боец провалил
Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.
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