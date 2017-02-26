Боец Харитонов планирует готовиться к бою в Bellator вместе с Кормье и Веласкесом

Ранее стало известно, что следующий поединок в рамках организации Bellator Харитонов проведет 31 марта в Чикаго против американца Чейза Гормли.

«Сейчас Сергей готовится в лагере Glory на Самуи (Таиланд), — сказал Филбегер. — За две недели до боя он планирует полететь в США. Там он будет готовиться в зале АКА в Сан-Хосе, где тренируются Веласкес и Кормье».

4 ноября американец Джейви Айяла нокаутировал Харитонова в первом раунде в дебютном поединке россиянина в Bellator. После этого организация вынесла рекомендацию Харитонову не проводить бои в течение 90 дней. Позднее Bellator запретила россиянину проводить поединок в Екатеринбурге 3 декабря.

Всего на счету российского бойца 23 победы и шесть поражений в ММА. В активе Гормли 14 побед и пять поражений в ММА, в последних двух своих поединках американец одержал победы. Он также имеет опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).