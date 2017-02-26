К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой Фергюсон — Нурмагомедов состоится 4 марта.



«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», — приводит слова Уайта TMZ.