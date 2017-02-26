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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28894134/
26 февраля 2017, 11:42 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Макгрегор встретится с победителем боя Фергюсон — Нурмагомедов

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион организации в лёгком весе Конор Макгрегор проведёт свой следующий поединок в MMA против победителя боя между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.

Президент UFC <span class=error>Дэна</span> Уайт заявил что чемпион организации в лёгком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор проведёт свой следующий поединок в MMA против победителя боя между Тони Фергюсоном и <span class=error>Хабибом</span> Нурмагомедовым. Увеличить
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Бой Фергюсон — Нурмагомедов состоится 4 марта.

«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», — приводит слова Уайта TMZ.
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