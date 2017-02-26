Уайт: Макгрегор встретится с победителем боя Фергюсон — Нурмагомедов
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион организации в лёгком весе Конор Макгрегор проведёт свой следующий поединок в MMA против победителя боя между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.
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Бой Фергюсон — Нурмагомедов состоится 4 марта.
«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», — приводит слова Уайта TMZ.
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