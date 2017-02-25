Детки в клетке: Емельяненко одобрил детские бои

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Почетным гостем финалов первого в истории вида спорта первенства мира по смешанным единоборствам в Ярославле стал глава Союза ММА России Федор Емельяненко. Он поздравил российскую сборную с победой в командном зачете соревнований, а также рассказал журналистам про значимость этих соревнований, в котором приняли участие представители десяти стран.

— Насколько вы довольны уровнем, который демонстрируют ребята — будущая основа нашей взрослой сборной?

— Конечно, мы рады всегда рады успешному выступлению нашей команды — и резервной, и основной. В прошлом году мы выступили максимально удачно на чемпионатах Европы и мира, у нас были во всех весовых категориях чемпионы — такого за время существования вида спорта еще не было. Мы очень рады, будем поддерживать нашу юношескую сборную, чтобы результат сохранился и в будущем. Для развития вида спорта, может, такие результаты нашей сборной и не очень хорошо, но пусть другие страны подтягиваются, пусть предпринимают усилия, чтобы догнать Россию.

Спросили Емельяненко и о том, являются ли эти шаги осознанным выстраиванием структуры детско-юношеского ММА в стране, что он охотно подтвердил.

— Мы как раз занимаемся выстраиванием этой пирамиды, — пояснил Емельяненко. — До недавнего времени наши молодые ребята выступали только по взрослым, но мы вели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта по смешанным единоборствам для подготовки резерва во взрослую сборную. Сейчас правила утверждены, и мы теперь можем проводить юношеские чемпионаты разных уровней. Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешается участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от взрослых.

ЗА ВЗРОСЛЫХ ПЕРЕЖИВАТЬ ЛЕГЧЕ

Существуют и утвержденные методики подготовки юных спортсменов. Специалисты на протяжении лет анализировали работу с детьми и на ее основе и были сформированы основы подготовки. Уже есть и тренеры, обученные по стандартам работы с детьми и юношами. «Омолаживание» вида спорта происходит очень постепенно.

Сборная России при этом демонстрирует уверенные результаты как на чемпионатах мира и Европы по взрослым, так и на уровне дебютантов крупнейшего старта в возрастной категории 16−17 лет. На домашней арене в Ярославле во всех весах россияне вышли в финал.

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай не только подвел итоги завершившегося первенства мира в Ярославле, но и рассказал, какова в действительности разница между взрослым, юношеским и детским MMA.

— Хотелось повторить прошлогодний результат взрослой команды, когда мы завоевали все золото. Но это спорт, хорошо, что есть конкурирующие страны, что развивается наш вид по всему миру, — отметил Капшай. — Ребятам было нелегко, даже тем, кто победил — бои были интересные. Соревнования были ответственные, и ребята «горят» больше, чем взрослые, поэтому допускают где-то детские ошибки. За взрослых переживать легче, а это совсем дети — тут эмоций больше. Все молодцы, то, что все были в финалах — это большое дело. Хорошо, что мы двигаемся в сторону молодежи, старших и младших юношей, детей.

БОИ В ГРОЗНОМ НИ ПРИ ЧЕМ

— Федор Емельяненко рассказал, что согласно правилам, разработанным для детей, можно выступать с 12-летнего возраста. Ведь прежде в основном ребята приходили из разных других единоборств в MMA. Теперь, получается, с десяти лет они могут начинать сразу осваивать смешанные единоборства?

— Да, у нас есть программы по развитию MMA, чтобы не было так называемых «донорских» видов. Уже самостоятельный вид спорта, мы должны строить свою школу, привлекать ребят более раннего возраста. И чтобы правила были намного мягче и безопаснее, чем у взрослых. Ведь у многих родителей представление, что это «бои без правил». Но это не так на самом деле, это развитие человека в рамках правил, все регламентировано.

— Чем, к примеру, отличаются бои взрослых от боев 16-летних участников первенства мира?

— Есть ограничения — во-первых, время схватки. У взрослых в финале два раунда по пять минут и предусматривается экстра-раунд. А здесь два раунда по три минуты без экстра-раунда, плюс обязательно выходят на бой в защите. Хотя и ребята до 20 лет тоже работают в шлемах. Запрещены удары в голову коленями, удары локтями по корпусу, некоторые виды болевых приемов на ноги. Есть очень серьезные ограничения. И если вдруг в бою у кого-то проходит серьезный «взрослый» прием, то рефери сразу останавливает и делает замечание.

— Баллы снимают?

— Не снимают, если это было неумышленно. Потому что наработка приемов в школах все равно идет с прицелом на взрослую программу. Это сейчас мы определились, что можно и что нельзя, а раньше готовили по всем базовым видам.

— А что скажете про минимальный возраст — с 10 лет заниматься, и с 12 — выступать?

— С десяти лет идет втягивающая работа, общефизическая подготовка. Больше борьбы, работы над координацией. Дальше будет уже добавляться «ударочка». А в 12 лет уже правила будут еще более гуманные, чем у младших и чем у старших юношей тоже. Мы год за годом идем в омолаживание нашего вида спорта, раньше работали от 18 и старше. Но мы не спешим сразу во всех возрастных категориях проводить соревнования, а в тестовом режиме обкатываем правила и затем уже серьезные соревнования — вот, ребята 16−17 лет впервые разыграли медали первенства мира. А дальше, чтобы выявить недостатки, надо понаблюдать. Но я скажу, что здесь, по сравнению со взрослыми, практически травм нет. Потому что настолько правила «ужесточены» в сторону разных запретов, что ребята все живы-здоровы, никто не ходит разбитый, не хромает. И судьи тоже хорошо отработали, на пять с плюсом — они понимают отличия, детей жалеют. Им все навыки прививаются постепенно, чтобы они не употребляли это во зло.

— Резонансная ситуация с детскими боями в Грозном как-то подтолкнула к тому, чтобы были окончательно утверждены правила?

Нет, мы работали и раньше в режиме контроля, если бы мы не работали, то этот вопрос бы не возникал. Но у нас ведется в этом направлении серьезная работа давно, Федор Владимирович ее возглавляет и очень щепетильно к этому относится. Видите — мы не взяли все возраста сразу, а идем постепенно от 18-летних ребят к юношам и затем к детям.

Елена СОБОЛЬ

из Ярославля