Тони Фергюсон: Макгрегор использует бокс, чтобы сбежать из MMA

По его словам, он стал чемпионом, потому что так хотел глава организации Дана Уайт.

Ранее сообщалось, что Макгрегор достиг договоренности о проведении поединка по правилам бокса с Флойдом Мейуэзером.

— Я не жду возвращения Макгрегора, — приводит FOX Sports слова Фергюсона. — Он воспользуется боксом, чтобы сбежать из ММА. Пусть бежит, его здесь не ждут. В более тяжелой категории его заставил сдаться пятый норме в рейтинге, а я занимаю второе место в списке. Он стал чемпионом, потому что так хотел Дана Уайт. Это было выгодно организации, на которой я работаю и которую я люблю.