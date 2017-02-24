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24 февраля 2017, 22:03 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Тони Фергюсон: Макгрегор использует бокс, чтобы сбежать из MMA

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон уверен, что ирландец Конор Макгрегор больше не хочет выступать в UFC.

По его словам, он стал чемпионом, потому что так хотел глава организации Дана Уайт.

Ранее сообщалось, что Макгрегор достиг договоренности о проведении поединка по правилам бокса с Флойдом Мейуэзером.

— Я не жду возвращения Макгрегора, — приводит FOX Sports слова Фергюсона. — Он воспользуется боксом, чтобы сбежать из ММА. Пусть бежит, его здесь не ждут. В более тяжелой категории его заставил сдаться пятый норме в рейтинге, а я занимаю второе место в списке. Он стал чемпионом, потому что так хотел Дана Уайт. Это было выгодно организации, на которой я работаю и которую я люблю.
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