Менеджер: Нурмагомедов не получал травм и полноценно готовится к бою с Фергюсоном

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Ранее в социальных сетях появился информация о том, что Нурмагомедов получил травму при подготовке к бою с Фергюсоном.

«Это все слухи. У Хабиба все нормально», — сказал Магомедов.

Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас- Вегасе (США, штат Невада). 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, 3 поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.