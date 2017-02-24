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24 февраля 2017, 17:55 | Летние: Единоборства | ТАСС

Менеджер: Нурмагомедов не получал травм и полноценно готовится к бою с Фергюсоном

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов не получал травм и продолжает готовиться к поединку за титул «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

МОСКВА 24 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов не получал травм и продолжает готовиться к поединку за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена <span class=error>Ризван</span> <span class=error>Магомедов</span>. Увеличить
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Ранее в социальных сетях появился информация о том, что Нурмагомедов получил травму при подготовке к бою с Фергюсоном.

«Это все слухи. У Хабиба все нормально», — сказал Магомедов.

Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас- Вегасе (США, штат Невада). 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, 3 поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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