Емельяненко: ММА имеют хорошее шансы попасть в программу Олимпийских игр

«Как у молодого развивающегося вида спорта, быстро развивающегося, перспективы хорошие. Но работы еще очень много», — сказал Емельяненко.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) в 2017 году подаст заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание ММА олимпийским видом спорта.

WMMAA была создана в 2012 году. Организация проводит чемпионаты Европы и мира.