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24 февраля 2017, 15:20 | Летние: Единоборства | ТАСС

Емельяненко: ММА имеют хорошее шансы попасть в программу Олимпийских игр

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бои смешанного стиля (ММА) имеют хорошие шансы на попадание в программу Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил президент Союза ММА России и известный боец Федор Емельяненко.

«Как у молодого развивающегося вида спорта, быстро развивающегося, перспективы хорошие. Но работы еще очень много», — сказал Емельяненко.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) в 2017 году подаст заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание ММА олимпийским видом спорта.

WMMAA была создана в 2012 году. Организация проводит чемпионаты Европы и мира.
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