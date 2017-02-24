Емельяненко: Дети с 12 лет могут выступать на турнирах по ММА

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«Мы занимаемся выстраиванием этой пирамиды, — сказал Емельяненко. — До недавнего времени молодые ребята выступали по взрослым правилам, но мы провели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта для подготовки резерва во взрослую сборную. Сейчас правила утверждены, и мы теперь можем проводить юношеские чемпионаты среди разных возрастов».

«Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от тех, что есть на соревнованиях среди взрослых», — добавил глава организации.

В Ярославле проходит чемпионат мира по смешанным единоборствам среди юношей 16−17 лет.