Емельяненко: Дети с 12 лет могут выступать на турнирах по ММА
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Дети с 12 лет имеют право участвовать в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам (ММА), правила детских турниров отличаются от правил боев среди взрослых спортсменов. Об этом на
пресс-конференции заявил глава Союза ММА России Федор Емельяненко.
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«Мы занимаемся выстраиванием этой пирамиды, — сказал Емельяненко. — До недавнего времени молодые ребята выступали по взрослым правилам, но мы провели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта для подготовки резерва во взрослую сборную. Сейчас правила утверждены, и мы теперь можем проводить юношеские чемпионаты среди разных возрастов».
«Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от тех, что есть на соревнованиях среди взрослых», — добавил глава организации.
В Ярославле проходит чемпионат мира по смешанным единоборствам среди юношей 16−17 лет.
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