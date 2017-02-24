Боец ММА Крылов дебютирует в Fight Nights в мае-июне
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов проведет первый бой в организации Fight Nights (FN) в
мае-июне. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.
Ранее Крылов подписал контракт с организацией на четыре боя.
«Мы не планировали подписание Крылова под конкретного соперника. Думаю, в течение трех месяцев он проведет первый бой. Это будет
24-летний Крылов провел в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 21 победу (все — досрочно) и потерпел пять поражений.
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