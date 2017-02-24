Боец ММА Крылов дебютирует в Fight Nights в мае-июне

Ранее Крылов подписал контракт с организацией на четыре боя.

«Мы не планировали подписание Крылова под конкретного соперника. Думаю, в течение трех месяцев он проведет первый бой. Это будет май-июнь, а соперника мы пока подбираем», — сказал Гаджиев.

24-летний Крылов провел в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 21 победу (все — досрочно) и потерпел пять поражений.