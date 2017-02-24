Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28880748/
24 февраля 2017, 12:12 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец ММА Крылов дебютирует в Fight Nights в мае-июне

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов проведет первый бой в организации Fight Nights (FN) в мае-июне. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.

Ранее Крылов подписал контракт с организацией на четыре боя.

«Мы не планировали подписание Крылова под конкретного соперника. Думаю, в течение трех месяцев он проведет первый бой. Это будет май-июнь, а соперника мы пока подбираем», — сказал Гаджиев.

24-летний Крылов провел в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 21 победу (все — досрочно) и потерпел пять поражений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Российский боец Минаков нокаутировал американца Линдермана

Российский боец Минаков нокаутировал американца Линдермана

ХИМКИ /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион «Беллатор» Виталий Минаков нокаутировал американца Ди Джея Линдермана. Бой состоялся в Химках в рамках организации Fight Nights.
Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

ВФЛА объявила имена спортсменов, которым было отказано в индивидуальном допуске к стартам

Лыжник Червоткин завоевал первое золото для сборной России на Военных играх - 2017

Шипулин заявил, что ему удалось наладить диалог с Фуркадом после инцидента на ЧМ