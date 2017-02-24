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24 февраля 2017, 0:31 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Минаков нокаутировал американца Линдермана

ХИМКИ /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион «Беллатор» Виталий Минаков нокаутировал американца Ди Джея Линдермана. Бой состоялся в Химках в рамках организации Fight Nights.

На счету 31-летнего Минакова 19 побед и ни одного поражения. Увеличить
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На счету 31-летнего Минакова 19 побед и ни одного поражения.

В настоящий момент он имеет контракт на четыре боя с организацией Bellator, в которой он был чемпионом в тяжелом весе. В активе 33-летнего американца теперь 20 побед и 12 поражений в ММА.
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