Известный боец ММА Никита Крылов подписал контракт с Fight Nights
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный боец ММА и бывший спортсмен Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов подписал контракт с российским промоушеном Fight Nights (FN). Об этом Крылов сообщил ТАСС.
Подписание соглашения состоялось на вечере единоборств FN в четверг в Химках. Ранее 24-летний украинец был освобожден от контракта с UFC, под эгидой которого он выступал в последнее время.
«Одним из плюсов подписания такого контракта является возможность говорить с промоутером на одном языке. Меня устроили условия, я ими доволен», — сказал Крылов.
Крылов провел в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 21 победу (все — досрочно) и потерпел пять поражений.
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