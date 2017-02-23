Известный боец ММА Никита Крылов подписал контракт с Fight Nights

Подписание соглашения состоялось на вечере единоборств FN в четверг в Химках. Ранее 24-летний украинец был освобожден от контракта с UFC, под эгидой которого он выступал в последнее время.

«Одним из плюсов подписания такого контракта является возможность говорить с промоутером на одном языке. Меня устроили условия, я ими доволен», — сказал Крылов.

Крылов провел в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 21 победу (все — досрочно) и потерпел пять поражений.