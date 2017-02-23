Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28876336/
23 февраля 2017, 19:10 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Роузи сыграет заключённую в сериале «Слепая зона»

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи снимется в сериале «Слепая зона» на телеканале NBC, сообщает USA TODAY.

Роузи уже принимала участие в телевизионных проектах, снявшись в фильмах «Форсаж 7» и «Антураж». На сей раз спортсменке достанется эпизодическая роль заключённой, отбывающей наказание за перевозку оружия. Это будет 20-я серия сезона, и она выйдет в мае.

Ронда — первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. 31 декабря она проиграла действующей чемпионке UFC Аманде Нуньес.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Кто займет место Емельяненко

Кто займет место Емельяненко

На прошлой неделе Федор Емельяненко заявил о скором завершении спортивной карьеры. «СЭ» разбирается, кто может заменить Последнего императора из бойцов команды Fedor Team.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»