Роузи сыграет заключённую в сериале «Слепая зона»

Роузи уже принимала участие в телевизионных проектах, снявшись в фильмах «Форсаж 7» и «Антураж». На сей раз спортсменке достанется эпизодическая роль заключённой, отбывающей наказание за перевозку оружия. Это будет 20-я серия сезона, и она выйдет в мае.



Ронда — первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. 31 декабря она проиграла действующей чемпионке UFC Аманде Нуньес.