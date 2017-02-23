Роузи сыграет заключённую в сериале «Слепая зона»
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи снимется в сериале «Слепая зона» на телеканале NBC, сообщает USA TODAY.
Роузи уже принимала участие в телевизионных проектах, снявшись в фильмах «Форсаж 7» и «Антураж». На сей раз спортсменке достанется эпизодическая роль заключённой, отбывающей наказание за перевозку оружия. Это будет 20-я серия сезона, и она выйдет в мае.
Ронда — первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. 31 декабря она проиграла действующей чемпионке UFC Аманде Нуньес.
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