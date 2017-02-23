Bellator в ближайшее время объявит о подписании новых российских бойцов

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В Bellator уже выступают россияне Федор Емельяненко и Анатолий Токов, а также Александр Шлеменко и Андрей Корешков. В женском дивизионе Россию представляет Анастасия Янькова.

Как ранее сообщал ТАСС, контракты с организацией подписали представители команды Fedor team Вадим Немков и Валентин Молдавский.

«Мы не ориентируемся только на российских бойцов, — сказал Кокер. — Наша организация следит за всеми талантливыми спортсменами, которые есть в мире, в том числе и из России. Не хочу “спойлить” фамилии, но в ближайшее время у нас будут большие новости по поводу подписания российских бойцов».

Ранее был перенесен дебютный бой Федора Емельяненко в Bellator против американца Мэтта Митриона после того, как в почках американского спортсмена были обнаружены камни.