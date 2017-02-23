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23 февраля 2017, 18:00 | Летние: Единоборства | ТАСС

Bellator в ближайшее время объявит о подписании новых российских бойцов

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организация Bellator в ближайшее время анонсирует подписание новых российских бойцов. Об этом ТАСС заявил президент компании Скотт Кокер.

Как ранее сообщал ТАСС контракты с организацией подписали представители команды Fedor <span class=error>team</span> Вадим <span class=error>Немков</span> и Валентин Молдавский. Увеличить
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В Bellator уже выступают россияне Федор Емельяненко и Анатолий Токов, а также Александр Шлеменко и Андрей Корешков. В женском дивизионе Россию представляет Анастасия Янькова.

Как ранее сообщал ТАСС, контракты с организацией подписали представители команды Fedor team Вадим Немков и Валентин Молдавский.

«Мы не ориентируемся только на российских бойцов, — сказал Кокер. — Наша организация следит за всеми талантливыми спортсменами, которые есть в мире, в том числе и из России. Не хочу “спойлить” фамилии, но в ближайшее время у нас будут большие новости по поводу подписания российских бойцов».

Ранее был перенесен дебютный бой Федора Емельяненко в Bellator против американца Мэтта Митриона после того, как в почках американского спортсмена были обнаружены камни.
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