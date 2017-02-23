Федерация ММА Казахстана сделала официальное заявление в связи с исключением из WMMAA
Федерация смешанных единоборств Казахстана отреагировала на решение Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA) исключить ее из числа своих членов, сообщает Sports.kz.
По мнению руководства Федерации, принятое WMMAA решение грубо нарушает требования Устава WMMAA и законодательство Княжества Монако. В заявлении отмечается, что WMMAA пренебрегает действующим законодательством Республики Казахстан в сфере физической культуры и спорта. Также Федерация ММА Казахстана отклонила предложение WMMAA о продолжении сотрудничества посредством присоединения к НФСЕПиГ, поскольку данная организация не имела, и до сих пор не имеет никаких прав по развитию ММА на территории страны. Федерация подчеркивает, что не видит никакого смысла в продолжении сотрудничества с нынешним руководством WMMAA в любой форме в связи с утратой доверия.
Напомним, 9 января стало известно, что Федерация ММА Казахстана была исключена из состава WMMAA за якобы невыполнение требований руководства WMMAA, прописанных в уставе организации.
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