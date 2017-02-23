Федерация ММА Казахстана сделала официальное заявление в связи с исключением из WMMAA

По мнению руководства Федерации, принятое WMMAA решение грубо нарушает требования Устава WMMAA и законодательство Княжества Монако. В заявлении отмечается, что WMMAA пренебрегает действующим законодательством Республики Казахстан в сфере физической культуры и спорта. Также Федерация ММА Казахстана отклонила предложение WMMAA о продолжении сотрудничества посредством присоединения к НФСЕПиГ, поскольку данная организация не имела, и до сих пор не имеет никаких прав по развитию ММА на территории страны. Федерация подчеркивает, что не видит никакого смысла в продолжении сотрудничества с нынешним руководством WMMAA в любой форме в связи с утратой доверия.



Напомним, 9 января стало известно, что Федерация ММА Казахстана была исключена из состава WMMAA за якобы невыполнение требований руководства WMMAA, прописанных в уставе организации.