Скотт Кокер: Мечтаю организовать бой Емельяненко с Лавалем

Американский промоушен Bellator продолжает делать ставку на российских бойцов. Вслед за легендарным Федором Емельяненко контракт с организацией подписали участники команды Fedor Team Вадим Немков и Валентин Молдавский, а на минувшем турнире в Сан-Хосе победно дебютировал Анатолий Токов. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с главой Bellator Скоттом Кокером и узнал у него о бое его мечты, работе с российскими бойцами и планах провести турнир в России.

— Ваша команда подписала контракт с легендой мирового ММА Федором Емельяненко. Ходят слухи, что его зарплата составляет около $2 млн за бой.

— Порядок цен действительно верный. Федор — легендарный высококлассный боец мирового уровня и стоит своих денег. То, что мы подписали контракт с таким спортсменом, — огромное достижение и удача для нашей компании. Емельяненко настолько великий боец, что достоин любой суммы гонорара в своем контракте, поверьте!

— К сожалению, дебют Федора в вашей организации был отложен в связи с болезнью Мэтта Митриона.

— Да, обстоятельства сложились весьма неудачно. Будем следить за состоянием здоровья Мэтта. Думаю, этот поединок всё же состоится в мае-июне этого года.

— Как обстоят дела с другим российским тяжеловесом — Виталием Минаковым?

— У Виталия есть контракт с организацией, который он обязан соблюдать. Его поведение мне не совсем понятно — сначала он хотел уйти, потом остаться. Он постоянно менял свое мнение, но есть договор, условия которого нужно выполнять. Так что мы ждем Минакова в нашей организации.

— Как вы оцените дебют Анатолия Токова?

— Он одержал блестящую красивую победу. В ближайшее время мы объявим о дате его следующего поединка.

— В вашей организации довольно много российских бойцов. Помимо Емельяненко и Минакова, выступает Александр Шлеменко, успешно дебютировал Анатолий Токов. Недавно заключены соглашения с Вадимом Немковым и Валентином Молдавским. Стоит ждать появления в Bellator новых бойцов из России?

— Признаюсь честно — я веду переговоры с бойцами из вашей страны, но пока не могу назвать конкретных фамилий. В России много сильных и достойных спортсменов, которые могли бы украсить своими выступлениями файт-кард (список боев, проводящихся в рамках турниров. — «Известия») нашей организации. Как только контракты будут подписаны, мы обязательно сообщим об этом.

— Российский рынок бойцов является приоритетным для вас?

— Повторюсь, в вашей стране много сильных спортсменов. Но не могу сказать, что Bellator будет подписывать преимущественно россиян. Мы следим за бразильцами, американцами, японцами — нам неважно, откуда бойцы. Главное, чтобы они достойно выступали и показывали хороший результат. А из какой страны будут эти спортсмены — фактор второстепенный.

— Есть ли у вас «поединок мечты» — бой, который вы хотели бы провести больше всего?

— Я очень хочу организовать бой Федора Емельяненко с американцем Мухаммедом «Мо» Лавалем. Пожалуй, это тот бой, который мне хотелось бы увидеть больше всего. В этой жизни нет ничего не реального, так что думаю, что рано или поздно у меня это получится.

— Вы не думали о проведении турнира в России?

— Откровенно говоря, нет. Но мы обсудим это с Федором Емельяненко и, возможно, в будущем попробуем организовать такой турнир. Мне нравится эта идея, обязательно подумаю об этом.