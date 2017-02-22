Россия примет первый в истории чемпионат мира по бирманскому боксу

С 4 по 8 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоится первый в истории чемпионат мира по бирманскому боксу среди любителей. Уже сейчас заявки на участие подали более 300 спортсменов, представляющих порядка 50 стран, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На данный момент в Федерации бирманского бокса России занимается более 3000 спортсменов из различных субъектов РФ. Большое внимание к любительскому бирманскому боксу стало основанием для оказания чести проведения в России первого официального чемпионата мира по бирманскому боксу среди любителей», — сказал президент Федерации бирманского бокса России Денис Владимиров.

Также рассмотрен вопрос государственной аккредитации Федерации бирманского бокса России в Министерстве спорта.

Кроме того, анонсированы открытые уроки по бирманскому боксу для курсантов военных училищ, кадетов военно-патриотических клубов и воспитанников детских домов. Первые уроки пройдут уже 2 марта в Московском Шереметьевском кадетском корпусе.

«Бирманский бокс очень хорошо подходит силовым структурам: когда речь идёт о борьбе с бандитизмом, нет времени на размышления, ни спортивной экипировки, ни боксерских перчаток. Это боевое искусство больше всего подходит для того, чтобы быстро обезвредить противника. Что касается развития такого вида спорта в России — наша изюминка в том, что российский менталитет позволяет вобрать особенности разных культур, мы открытый народ», — отметил президент Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» Заур Абдурагимов.

Справка ИА REGNUM:

Бирманский бокс — азиатский вид боевого искусства родом из Мьянмы (Бирмы). В поединках спортсмены не используют перчатки, только обвязывают руки специальными бинтами. В нём разрешены удары головой, ногами, запрещено быть только в паховую область. Бирманский бокс включает в себя две дисциплины: жёсткий контакт — профессиональные поединки без защитной амуниции, это направление используется для подготовки кадров силовых структур, и лёгкий контакт — спортсмены соревнуются в защитной экипировке, что обеспечивает контроль травмоопасности, но при этом сохраняет зрелищность этого боевого искусства.