Кто займет место Емельяненко

14 февраля известный боец Федор Емельяненко заявил, что намерен завершить карьеру после окончания контракта с американской компанией Bellator. По контракту, он проведет два боя, а в случае согласия с организацией, имеет право на третий поединок. «Я не стал моложе, но я опытный боец и чувствуя себя отлично», — заявил российский боец перед запланированным поединком с Мэттом Митрионом. Емельяненко — 40 лет и окончание карьеры не за горами. «СЭ» разбирается, смогут ли заменить Федора его ученики — бойцы команды Fedor Team.

ПО СТОПАМ ФЕДОРА

Емельяненко вернулся на ринг 31 декабря 2014, после трехлетнего перерыва в карьере. Бой Последнего императора проходил в японском городе Сайтама против молодого индийского бойца Джайдипа Сингха. Промоутером шоу выступила японская компания Rizin, основанная бывшим совладельцем ныне не действующей организации Pride, в которой Емельяненко проводил поединки в прошлом. Как рассказал Федор перед боем, одним из условий, которые он поставил перед Rizin, было подписание контрактов с четырьмя его учениками — Анатолием Токовым, Валентином Молдавским, Кириллом Сидельниковым и Вадимом Немковым. В новогоднем шоу Rizin выступили все члены команды. Емельяненко и трое его учеников одержали досрочные победы, Вадим Немков потерпел поражение нокаутом в первом раунде в бою против чеха Иржи Прохаски.

Следующий поединок Емельяненко стал одним из самых сложных в его карьере. 17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге под эгидой российской организации Fight Nights Федор встретился с бразильцем Фабио Мальдонадо и в тяжелейшем бою одержал победу, хотя многие бойцы и эксперты ММА уверены, что справедливым результатом была бы ничья. Вновь вместе с Федором выступала его команда. Токов единогласным решением выиграл у серба Владимира Филиповича, Сидельников победил немца Рубена Вольфа, Молдавский удушающим приемом в первом раунде выиграл у немецкого бойца Даниэля Деррера, а Немков нокаутировал поляка Миколая Розански.

«Я понимал, что не могу проиграть Мальдонадо. На меня смотрела моя команда и мои соотечественники. До моего боя ребята все поединки выиграли и я не мог проиграть», — сказал Емельяненко после боя.

В ноябре 2016 года, Емельяненко подписал контракт с американской организацией Bellator и опять трудоустроил своих преемников. Они получат возможность провести по три боя с выходом на чемпионский поединок. Помимо уже подписанных Токова, Сидельникова, Молдавского и Немкова переговоры с Bellator ведутся и о подписании контракта с братом Вадима Немкова — Виктором.

АНАТОЛИЙ ТОКОВ. САМЫЙ ОПЫТНЫЙ

27-летний уроженец Тобольска Анатолий Токов — имеет самый большой опыт выступлений в смешанных единоборствах из всех учеников Емельяненко. Он провел 27 поединков, в которых потерпел два поражения. В команде он единственный боец, который уже выступил в Bellator. 19 февраля на вечере Bellator 172, главным поединком которого должен был стать бой Емельяненко и Митриона, Анатолий нокаутировал американца Франсиско Франса в середине второго раунда.

Токов — чемпионом России по армейскому рукопашному бою, также в базе панкратион и самбо. За свою карьеру, он вступал во всех крупнейших российских промоушенах — M-1 Global, Fight Nights, в мае 2016 года стал чемпионом ACB. Токов выступает в среднем весе и является самым «легким» учеником Федора. Молдавский и Немков — полутяжи, Сидельников — тяжеловес. У всех учеников Емельяненко база — самбо, за исключением Токова, который больше рукопашник, чем самбист.

КИРИЛЛ СИДЕЛЬНИКОВ. СРАВНИЛСЯ С ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПО ПОРАЖЕНИЯМ

28-летний боец из Старого Оскола Кирилл Сидельников является пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по боевому самбо в категории свыше ста килограмм. В ММА дебютировал в 2007 году, провел 15 поединков в одиннадцати одержал победы, потерпел четыре поражения — столько же поражений было у Федора Емельяненко за всю карьеру в смешанных единоборствах. Сидельников — единственный боец из той же весовой категории, что и Емельяненко. На взвешивании перед своим крайним поединком против Баги Агаева, Сидельников показал 113 килограмм при росте 180 сантиметров. Емельяненко при росте в 182 сантиметра перед запланированным поединком с Митрионом весил 107 килограмм.

ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ. БОЕЦ С МАЛОЙ РОДИНЫ

Как и Федор Емельяненко, 25-летний боец Валентин Молдавский родился в Луганской области, Украина. В 17 лет начал активно заниматься боевым самбо, в 2014 году впервые выступил в составе сборной Украины на чемпионате Европы, где завоевал бронзу. В том же году, в связи с разразившимся на Украине кризисом, принял российское гражданство и перешел в российскую сборную по ММА, в составе которой стал чемпионом Европы по любителям. В 2015 году дебютировал на профессиональном уровне. «Валентин Молдавский — звездочка, открывшаяся за последние два года, — говорил Федор Емельяненко в конце 2015 года. — Я к нему присматривался, когда он выступал на чемпионатах Союза ММА России». Второй бой в профессиональной карьере Молдавский провел в составе команды Fedor Team. Всего в его активе числится пять побед и одно поражение.

БРАТЬЯ ВАДИМ И ВИКТОР НЕМКОВЫ

Вадим Немков — самый младший член команды Fedor Team. В свои 24 года он стал двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо. В 2013 году дебютировал в профессионалах ММА. Первые бои проводил в малоизвестных промоушенах, свой пятый поединок провел в составе команды Федора Емельяненко на турнире Rizin. 29 декабря 2015 года он нокаутировал хорвата Горана Релджича, а через три дня потерпел первое поражение в карьере от чеха Иржи Прохаски. Всего на счету бойца девять боев среди которых семь завершились победой и два поражениями. У Вадима есть старший брат Виктор, который также выступает в смешанных единоборствах. В 30 лет Виктор имеет за плечами 29 боев, в которых он одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Федор Емельяненко заявлял, что ведет переговоры с Bellator также о подписании контракта c Виктором Немковым.

«Хотелось бы верить, что у наших ребят все сложится хорошо, — говорил Емельяненко. — Благодаря их победам узнают о российских бойцах, о нашей команде. Что мне нравится, наши спортсмены не раздутые звезды, а бойцы, которые уже зарекомендовали себя как скромные, отзывчивые люди. Эти ребята протопчут дорожку для других. Мы вместе постараемся сделать все, чтобы больше российских бойцов выступало в известных версиях.