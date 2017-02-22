Крылов решил приостановить карьеру в UFC

24-летний россиянин хочет провести несколько поединков в России, чтобы повысить свою популярность в стране. Тем не менее, он планирует через несколько лет вернуться в UFC.

«Привет всем. Наверное, мне нужно кое-что объяснить. Если коротко: у меня после боя с Мишей Циркуновым был новый контракт, который можно было подписать и продолжить выступления. Так получается, что мне уже второй раз присылают контракт после проигранного боя, но например, в тот момент, когда я проиграл Овинсу Сен-Пру, мне предложили намного лучшие условия на фоне предыдущих, а сейчас они почти не изменились. Решил предложить свои цифры, чуть большие, чем мне предлагали. Я посчитал, что я один из самых молодых бойцов в топ-10 рейтинга, все мои бои заканчиваются досрочно, и я вижу, сколько UFC платит некоторым с первых же поединков. Предполагал, что они могут не согласиться, так и вышло. Для UFC сейчас было удобнее всего разорвать со мной контракт: у меня проигранный бой, плюс им не понравилось, что я решил ставить условия.

Я уже давно рассматриваю выступления вне UFC как продолжение карьеры. Например, я сейчас живу и тренируюсь в Москве, но вижу, что меня не знает российская публика. Мне хочется подраться в России, увеличить свою аудиторию, набраться опыта. Тем более UFC сейчас ушло с российского ТВ, они уже давно не позволяют размещать рекламу спонсоров. К тому же в США очень большие налоги, деньги тебе переводят на счет, и, к примеру, когда зарабатываешь 50 тысяч по опубликованным гонорарам, на счет тебе уже приходит вдвое меньше, из них ты отдаешь часть менеджеру, и на руки выходит не так много, как кажется.