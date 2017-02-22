Крылов решил приостановить карьеру в UFC
Российский боец Никита Крылов объявил, что принял решение приостановить карьеру в UFC.
24-летний россиянин хочет провести несколько поединков в России, чтобы повысить свою популярность в стране. Тем не менее, он планирует через несколько лет вернуться в UFC.
«Привет всем. Наверное, мне нужно
Я уже давно рассматриваю выступления вне UFC как продолжение карьеры. Например, я сейчас живу и тренируюсь в Москве, но вижу, что меня не знает российская публика. Мне хочется подраться в России, увеличить свою аудиторию, набраться опыта. Тем более UFC сейчас ушло с российского ТВ, они уже давно не позволяют размещать рекламу спонсоров. К тому же в США очень большие налоги, деньги тебе переводят на счет, и, к примеру, когда зарабатываешь 50 тысяч по опубликованным гонорарам, на счет тебе уже приходит вдвое меньше, из них ты отдаешь часть менеджеру, и на руки выходит не так много, как кажется.
Сейчас я думаю о том, что это пауза в карьере в UFC, но я хотел бы вернуться туда через
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